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18 санкций и эпитафия. Почему из-за Украины не начнется Третья Мировая война

Штаты не собираются за нас воевать. Выразят "глубокую обеспокоенность", наложат санкции постскриптум, прочтут эпитафию. И все. Независимо от того, Порошенко или Зеленский. Для них обое — рябое. Из-за нас Третья Мировая не начнется.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
блогер, волонтер
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Зеленский на позициях ВСУ в Донбассе
Штаты не собираются воевать за Украину. Независимо от того, Порошенко или Зеленский. Для них обое — рябое.

"Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины" — сказала в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Можно добавить еще, что "США будут поддерживать повстанческое движение в Украине в случае оккупации ее Россией", как сказал ранее министр обороны этой богатой, благословенной страны.

Штаты подготовили 18 (восемнадцать, Карл!) вариантов санкций на случай российского вторжения в Украину. Не восемнадцать танков М1А1 "Абрамс", не восемнадцать ракет "Джавелин", не восемнадцать бригад, а просто восемнадцать вариантов санкций. Даже Афганистану или Ираку перепало больше…

Итак. В случае начала активных боевых действий на Донбассе — санкции номер один. Дошли до Днепра — санкции номер два. Оккупировали Харьков — санкции номер три. Чернигов — четыре. Запорожье — пять… Киев — десять… Львов — семнадцать. Забрали всю Украину — восемнадцать.

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Логично. На номере пять меня наверняка повесят, если попаду в крепкие рязанские руки… А я не попаду…И вам того же желаю.

Готовьтесь. Запад нам поможет. Посмертно. Меня это не обнадеживает. И Путина вряд ли пугает.

Заметно, что Штаты не собираются за нас воевать. Выразят "глубокую обеспокоенность", наложат санкции постскриптум, прочтут эпитафию. И все.

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Независимо от того, Порошенко или Зеленский. Для них обое — рябое: туземцы, насекомые, червяки…

И это правильно. Это даже хорошо. В 1939-м началась Вторая мировая война из-за обязательств Франции и Великобритании в отношении Польши.

Из-за нас Третья Мировая не начнется. Разве это не плюс?

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