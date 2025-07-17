Редкий "Томагавк" долетит до Москвы: почему украинские дроны страшнее дальнобойных ракет США

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Новость дня, которую слышно из каждого утюга (еду в машине, слушаю радио): якобы президент Трамп спросил президента Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве и Питеру? На что Владимир Александрович ответил очень метко: дайте оружие, будем бить по Москве. И тут же начались обсуждения, предположения, какое это может быть американское оружие, которое бы предоставило нам возможность бить по имперской столице, в том числе по северной.

На самом деле — никакое. Во-первых, нам его не дадут, хотя уже пишут, что Трамп "рассматривал вариант" передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Но нет, не дадут — Трамп много говорит, но мало делает. И даже Байден не дал бы "Томагавки", потому что одно дело — бомбить российское пограничье американскими ракетами, а совсем другое — атаковать ими Москву и Питер. Для империи это все равно, как если бы Америка атаковала бы их непосредственно ядерными боеголовками. Это уж точно та самая "красная линия", которая краснее красной, потому что такая пощечина может привести к развалу России.

Но даже если, гипотетически, — чтобы оправдать эфирное время многочисленных "экспертов", — рассмотреть возможность передачи Украине "Томагавков", то этот шаг не сильно нам поможет наносить удары по Москве.

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Ракеты США — на Москву: правда ли Трамп сделал такое предложение Зеленскому

Во-первых, "Томагавки" — это не только сами ракеты, это инфраструктура. Российский аналог "Томагавков" — крылатые ракеты "Калибр" развернуты на кораблях и подводных лодках, и есть еще версия на автомобильном шасси "Искандер", но она большого распространения не получила. Есть ли у нас корабли с пусковыми установками "Томагавков"? А подводные лодки? А если бы они были у нас, не захотел бы враг их потопить?

Во-вторых, даже слабая украинская ПВО постоянно сбивает "Калибры". Собственно говоря, любая современная система ПВО до дроновой эпохи создавалась для борьбы с пилотируемыми самолетами и вертолетами, крылатыми и баллистическими ракетами. В том числе и советская/российская ПВО. Бьюсь об заклад, что "Томагавки" не долетят даже до Подмосковья, настолько плотная система ПВО, созданная в империи вокруг двух ключевых городов. Возможно, какие-то ничтожные 2-3 процента прорвутся, и тогда это приведет к началу Третьей мировой войны.

Украинские дальнобойные дроны — гораздо более сложная цель для имперской ПВО. Они имеют меньшую радиолокационную заметность, меньший тепловой след и уже не раз пробивались к Москве и Питеру... Могли бы атаковать больше и чаще, но проблема в том, что у нас в стране нет денег и государство практически не закупает "украинские шахеды", а накопленных запасов при самом бережливом использовании хватит на месяц-два. Ни один "эксперт" не сказал об этом в прямом эфире.

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