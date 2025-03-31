У вооруженных сил США заканчиваются "Томагавки": почему в этом виноваты японцы

Крылатая ракета Tomahawk остается одним из ключевых инструментов для нанесения точных ударов по наземным целям в арсенале Военно-морских сил США. Однако их запасы стремительно уменьшаются, а производство не поспевает за расходом. Это вызвано рядом факторов, включая неравномерное планирование закупок, низкие темпы производства и общее состояние американской оборонной промышленности.

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Бывший военный консультант Пентагона в области оборонных технологий и проектирования систем вооружения Рубен Джонсон в своем материале от 29 марта обратил внимание на возникшую нехватку "Томагавков" в арсенал ВМС США.

По его мнению, этому предшествовали события в Ираке, Афганистане, Сирии, когда в ходе боевых действий эти ракеты активно использовались вооруженными силами. А в 2024 году США выпустили более 80 ракет по целям в Йемене всего за одну операцию.

"Однако уже более двух лет ВМС США используют эти ракеты быстрее, чем оборонная промышленность успевает их заменять", — пишет Джонсон.

Как отмечает источник издания 19FortyFive, производство ракет находится на минимально возможном уровне. В 2023 году ВМС заказали всего 55 новых ракет, но только за один день в ходе ударов по хуситам было использовано 68% годового запаса.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk морского базирования Фото: Из открытых источников

Вместе с тем для поддержания обороноспособности необходимо выпускать до 90 "Томагавков" в год, в то время, как в настоящее время речь идет о создании 5 единиц в месяц. При этом оборонная промышленность США не способна быстро нарастить производство.

Причины кризиса: влияние "японской модели" производства

Одна из главных проблем – непредсказуемая стратегия закупок со стороны правительства США. Производители ракет неоднократно сталкивались с тем, что им сначала обещают масштабные заказы, а затем финансирование сокращается.

Кроме того, неравномерный спрос привел к проблемам с поставками ключевых компонентов, таких как ракетные двигатели. Узкие места в цепочках поставок затрудняют быстрый рост объемов выпуска.

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В США впервые провели боевые стрельбы с использованием ракеты Tomahawk средней дальности

Еще одной причиной кризиса стало распространение принципа "точно в срок" (Just-In-Time), при котором компании минимизируют запасы и производят только необходимый объем продукции. По словам представителя оборонной отрасли, эту модель переняли у японских корпораций, что привело к ситуации, когда производство не имеет резервных мощностей.

"Если вы хотите кого-то обвинить — то обвиняйте японцев. Именно они заставили всех поверить в то, что вы никогда не потратите ни цента на избыточные запасы, которые вам не нужны в данный момент, и что цепочки поставок никогда не будут нарушены и не приведут к тому, что ваш производственный план рухнет как карточный домик", — сказал один из руководителей ведущей американской оборонной компании.

Ранее Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о значении многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет Tomahawk в оборонной стратегии США.