У збройних сил США закінчуються "Томагавки": чому в цьому винні японці

Крилата ракета Tomahawk залишається одним із ключових інструментів для завдавання точних ударів по наземних цілях в арсеналі Військово-морських сил США. Однак їхні запаси стрімко зменшуються, а виробництво не встигає за витратами. Це спричинено низкою чинників, включно з нерівномірним плануванням закупівель, низькими темпами виробництва і загальним станом американської оборонної промисловості.

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Колишній військовий консультант Пентагона в галузі оборонних технологій і проєктування систем озброєння Рубен Джонсон у своєму матеріалі від 29 березня звернув увагу на нестачу "Томагавків" в арсеналі ВМС США.

На його думку, цьому передували події в Іраку, Афганістані, Сирії, коли під час бойових дій ці ракети активно використовувалися збройними силами. А 2024 року США випустили понад 80 ракет по цілях у Ємені всього за одну операцію.

"Однак уже понад два роки ВМС США використовують ці ракети швидше, ніж оборонна промисловість встигає їх замінювати", — пише Джонсон.

Як зазначає джерело видання 19FortyFive, виробництво ракет перебуває на мінімально можливому рівні. У 2023 році ВМС замовили всього 55 нових ракет, але тільки за один день під час ударів по хуситах було використано 68% річного запасу.

Запуск крилатої ракети Tomahawk морського базування Фото: З відкритих джерел

Водночас для підтримання обороноздатності необхідно випускати до 90 "Томагавків" на рік, тоді як наразі йдеться про створення 5 одиниць на місяць. До того ж оборонна промисловість США не здатна швидко наростити виробництво.

Причини кризи: вплив "японської моделі" виробництва

Одна з головних проблем — непередбачувана стратегія закупівель з боку уряду США. Виробники ракет неодноразово стикалися з тим, що їм спочатку обіцяють масштабні замовлення, а потім фінансування скорочується.

Крім того, нерівномірний попит призвів до проблем з постачаннями ключових компонентів, як-от ракетні двигуни. Вузькі місця в ланцюжках постачань ускладнюють швидке зростання обсягів випуску.

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У США вперше провели бойові стрільби з використанням ракети Tomahawk середньої дальності

Ще однією причиною кризи стало поширення принципу "точно в строк" (Just-In-Time), за якого компанії мінімізують запаси та виробляють лише необхідний обсяг продукції. За словами представника оборонної галузі, цю модель перейняли у японських корпорацій, що призвело до ситуації, коли виробництво не має резервних потужностей.

"Якщо ви хочете когось звинуватити — то звинувачуйте японців. Саме вони змусили всіх повірити в те, що ви ніколи не витратите жодного цента на надлишкові запаси, які вам не потрібні на цей час, і що ланцюжки постачань ніколи не будуть порушені та не призведуть до того, що ваш виробничий план завалиться як картковий будиночок", — сказав один із керівників провідної американської оборонної компанії.

Раніше Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про значення багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет Tomahawk в оборонній стратегії США.