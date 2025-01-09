У США вперше провели бойові стрільби з використанням ракети Tomahawk середньої дальності

Армійці випробували наземний ракетний комплекс Typhon, який є ключовим елементом стратегії армії США на дистанціях від 500 до 1500 км.

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Міністерство оборони США 7 січня оголосило про важливу подію в межах зусиль з модернізації армії. Уперше в історії 5-й батальйон 3-ї польової артилерії (LRFB) — ключовий компонент 1-ї багатодоменної оперативної групи (MDTF) — успішно провів бойову стрільбу з ракетної системи "земля-земля" середньої дальності (MRC), відому як Typhon Weapon System. Про це повідомляє Army Recognition.

Зазначається, що демонстрація продемонструвала здатність батальйону точно вражати рухомі надводні цілі. Успішні стрільби також підтвердили готовність системи до швидкого розгортання в різних умовах, включно з прибережними та амфібійними операціями.

Технологічний прорив у стратегічному озброєнні

Ракетна система Typhon, пишуть експерти, є ключовим елементом стратегії армії США з підвищення точності вогневого ураження на середніх дистанціях від 500 до 1500 км. Вона розроблена для ліквідації прогалин між системами меншої й більшої дальності, забезпечуючи високоточне ураження цілей.

Технічні характеристики системи включають:

Передові технології наведення та управління: інтеграція з армійськими сенсорними мережами забезпечує точне виявлення цілей і координацію вогневого удару.

Використання крилатих ракет Tomahawk: висока точність і можливість ураження мобільних і стратегічних об'єктів, включно з командними центрами і важливою інфраструктурою противника.

Мобільність і розгортання: здатність оперативного перекидання системи в умовах прибережних і амфібійних операцій.

Запуск ракети Standard Missile-6 (ілюстративне фото) Фото: Міноборони США

Таким чином успіхи 5-го батальйону і їхня технічна підготовка підкреслюють прихильність армії США інноваціям і забезпеченню переваги на полі бою. При цьому в умовах сучасних загроз системи MRC стануть важливим елементом глобальної стратегії стримування, дозволяючи армії США зберігати свою оперативну мобільність і бойову міць.

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Кінець договору про РСМД?

У контексті події варто зазначити, що за інформацією американських ЗМІ, Дональд Трамп 20 жовтня оголосив, що США вийдуть з договору, який забороняє Росії та Штатам мати на озброєнні і розробляти ракети середньої й малої дальності.

Пізніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю заявив, що провів зустріч із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. За його словами, у розриві Договору про ракети середньої і малої дальності (РСМД) винна Росія, яка його постійно порушує. Зі свого боку Москва звинувачує в порушеннях Вашингтон.

"США дійшли висновку, що Росія припускається істотних порушень Договору про РСМД, залучена у виробництво і розгортання ракет, які не відповідають умовам угоди. Але з огляду на російські заяви стало зрозуміло, що вони, влада РФ, узагалі не вважають, що трапилось якесь порушення. І сьогодні під час переговорів мої російські співрозмовники дуже чітко висловили свою позицію — що це не Росія порушує Договір про РСМД, а США", — розповів Болтон.

Радник додав, що якби Росія ліквідувала все своє озброєння, створене в порушення цього договору, то ситуація склалася б інакше, хоча ймовірність такого варіанту практично нульова.

Раніше ми писали про те, як Москва створила всі умови для виходу з Договору РСМД. На думку фахівців, російська сторона неодноразово порушувала умови угоди, поставивши на озброєння системи "Іскандер-К" і РС-26 "Рубеж".