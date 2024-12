Ракета Tomahawk ЗС США: нічний кошмар ворогів Америки

Tomahawk більше не є тією домінуючою ракетною системою, якою вона була колись. Тому геополітичні противники активно працюють над тим, як послабити США.

Крилаті ракети Tomahawk посилюють стратегічне стримування: здатність завдавати точних ударів на великій дистанції слугує (або, скоріше, слугувала) стримувальним фактором для потенційних агресорів.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про значення багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет Tomahawk в оборонній стратегії США.

Спочатку крилата ракета BGM-109 Tomahawk — це всепогодна дозвукова зброя дальнього радіусу дії, яку використовують переважно американські військові. По суті, це збігається з визначенням крилатої ракети для ЗС США. Розроблена компанією General Dynamics (нині Raytheon), ракета Tomahawk стала легендою американського арсеналу завдяки своїй точності, універсальності, довговічності, смертоносності, а відтак зміцненню наших стратегічних можливостей.

Проте в умовах безперервної війни в Україні та інших криз на Близькому Сході і в Азії, які призвели до ослаблення уваги і ресурсної бази Америки, керівники Raytheon обіцяють незабаром "шестикратно" розширити виробництво знаменитої крилатої ракети Tomahawk.

Давайте спочатку згадаємо, як створювалася крилата ракета Tomahawk. Це були 1970-ті — епоха білих ботфортів і диско. Країна все ще переживала наслідки війни у В'єтнамі. Ба більше, вирувала холодна війна між СРСР і США. Назрівала необхідність у модернізованій крилатій ракеті на заміну застарілій Harpoon, тому компанія General Dynamics і створила Tomahawk.

Крилата ракета Tomahawk Фото: seaforces.org

Ракета Tomahawk була розроблена для розширення далекобійних можливостей ВМС США. Вона названа на честь сокири корінних американців, що має символізувати здатність завдавати точних ударів. З моменту своєї появи 1983 року "Томагавки" перетворилися на один із найпоширеніших засобів оборони Америки. Сучасні варіанти "Томагавків" оснащені вдосконаленою системою GPS та інтеграцією з іншими платформами.

Сама ракета "Томагавк" важить близько 1,3 тонн при довжині близько 6 метрів. Її діаметр становить трохи понад 50 см, а розмах крил — 2,6 метрів. Цей птах летить на дозвуковій швидкості — близько 885 км/год (0,72 Маха). Що стосується дальності дії цієї зброї, то вона становить близько 1852 км, а у деяких моделей "Томагавків" — понад 2778 км.

Основні ТТХ ракети Tomahawk Block IV Фото: Відкриті джерела

Деталі

У "Томагавку" застосовується турбогвинтовий двигун, який забезпечує скритність і ефективність. Завдяки використанню GPS Tomahawk може завдавати ударів по об'єктах глибоко під землею.

Крилаті ракети Tomahawk посилюють стратегічне стримування, оскільки їхня здатність завдавати високоточні удари на великих відстанях слугує (або, скоріше, слугувала) стримувальним фактором для можливих агресорів. Можливість запуску таких ракет з різних платформ посилюють військово-морську міць США. Крім того, Сполучені Штати можуть сигналізувати про свої наміри, ніколи не переходячи до високого рівня конфлікту і забезпечуючи зважену відповідь.

На жаль, Tomahawk більше не є тією домінуючою системою, якою він був колись. Ба більше, вороги Америки або вже придумали, як послабити Сполучені Штати, або активно працюють над цим.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life і The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Його нова книга — A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine вийшла 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити в Twitter: @WeTheBrandon.