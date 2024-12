Ракета Tomahawk ВС США: ночной кошмар врагов Америки

Tomahawk больше не является той доминирующей ракетной системой, которой она была когда-то. Поэтому геополитические противники активно работают над тем, как ослабить США.

Крылатые ракеты Tomahawk усиливают стратегическое сдерживание: способность наносить точные удары на большой дистанции служит (или, скорее, служила) сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о значении многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет Tomahawk в оборонной стратегии США.

Изначально крылатая ракета BGM-109 Tomahawk – это всепогодное дозвуковое оружие дальнего радиуса действия, используемое в основном американскими военными. По сути, это совпадает с определением крылатой ракеты для ВС США. Разработанная компанией General Dynamics (ныне Raytheon), ракета Tomahawk стала легендой американского арсенала благодаря своей точности, универсальности, долговечности, смертоносности и, следовательно, укреплению наших стратегических возможностей.

Тем не менее, в условиях непрекращающейся войны в Украине и других кризисов на Ближнем Востоке и в Азии, которые привели к ослаблению внимания и ресурсной базы Америки, руководители Raytheon обещают вскоре "шестикратно" расширить производство знаменитой крылатой ракеты Tomahawk.

Давайте сначала вспомним, как создавалась крылатая ракета Tomahawk. Это были 1970-е – эпоха белых ботфортов и диско. Страна все еще переживала последствия войны во Вьетнаме. Более того, бушевала холодная война между СССР и США. Назревала необходимость в модернизированной крылатой ракете на замену устаревшей Harpoon, поэтому компания General Dynamics и создала Tomahawk.

Крылатая ракета Tomahawk Фото: seaforces.org

Ракета Tomahawk была разработана для расширения дальнобойных возможностей ВМС США. Она названа в честь топора коренных американцев, что должно символизировать способность наносить точные удары. С момента своего появления в 1983 году "Томагавки" превратились в одно из самых распространенных средств обороны Америки. Современные варианты "Томагавков" оснащены усовершенствованной системой GPS и интеграцией с другими платформами.

Сама ракета "Томагавк" весит около 1,3 тонн при длине около 6 метров. Ее диаметр составляет чуть больше 50 см, а размах крыльев – 2,6 метров. Эта птица летит на дозвуковой скорости – около 885 км/час (0,72 Маха). Что касается дальности действия этого оружия, то она составляет около 1852 км, а у некоторых моделей "Томагавков" – более 2778 км.

Основные ТТХ ракеты Tomahawk Block IV Фото: Открытые источники

Детали

В "Томагавке" применяется турбовинтовой двигатель, который обеспечивает скрытность и эффективность. Благодаря использованию GPS Tomahawk может наносить удары по объектам глубоко под землей.

Крылатые ракеты Tomahawk усиливают стратегическое сдерживание, поскольку их способность наносить высокоточные удары на больших расстояниях служит (или, скорее, служила) сдерживающим фактором для возможных агрессоров. Возможность запуска таких ракет с различных платформ усиливают военно-морскую мощь США. Кроме того, Соединенные Штаты могут сигнализировать о своих намерениях, никогда не переходя к высокому уровню конфликта и обеспечивая взвешенный ответ.

К сожалению, Tomahawk больше не является той доминирующей системой, которой он был когда-то. Более того, враги Америки либо уже придумали, как ослабить Соединенные Штаты, либо активно работают над этим.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy. Его новая книга — A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine вышла 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.