"Воруют и продают обратно": в США заговорили о 400% пошлинах для Китая (видео)

Миллионер Кевин О'Лири считает, что то, что США ввели 104% пошлины для Китая, является недостаточным. Вместо этого он выступает за 400% пошлины для страны.

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Об этом инвестор сказал в разговоре с журналистами CNN.

Кевин О'Лири выступает за 400% пошлины для Китая

Кевин О'Лири призвал ввести 400% пошлины для Китая, поскольку страна "ворует, производит и продает нам это обратно".

О'Лири утверждал, что Китай не играет по правилам и, несмотря на то, что он является членом Всемирной торговой организации (ВТО), не соблюдает ее правила.

По словам миллионера, Китай похищает интеллектуальную собственность, которая не может быть обжалована в китайских судах. А правительство Китая якобы ворует технологии, производит продукцию в своей стране и продает ее обратно в США.

"Я хочу, чтобы Си (прибыл, — ред.) на самолете в Вашингтон, чтобы выровнять условия игры", — отметил О'Лири, когда он сказал, что это уже не касается тарифов.

Никто, включая предыдущие администрации США и Европу, десятилетиями не боролся с Китаем, сказал он, добавив: "С меня достаточно".

В частности, инвестор утверждал, что он выступает от имени миллионов американцев, которые имеют IP-адреса, якобы украденные Китаем. Он сказал, что наконец-то есть администрация (Трампа, — ред.), которая занялась этим вопросом с Китаем.

"Си может оставаться верховным лидером, только если люди будут нанятыми", — сказал О'Лири.

Имея 25% мирового ВВП, США все еще являются ведущей экономикой в мире, но они "не будут иметь этого вечно", предупредил миллионер. Поэтому крайне важно оказывать давление на Китай сейчас, добавил он.

Тарифы США и Китая

В ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа Китай 9 апреля повысил до 84% пошлины на американские товары (с 34%). В Китае также заявили, что подадут в суд на американцев.

В Пекине назвали решение Трампа о повышении тарифов "ошибкой за ошибкой", в то же время в КНР подчеркнули, что оставляют двери открытыми для диалога с США.

Напомним, Евросоюз объявил, что вводит тарифы на 21 миллиард евро на товары из США с 15 апреля. Такой шаг ЕС принял в ответ на 25% пошлины, которые Трамп ввел на экспорт стали и алюминия.

Также Фокус писал о том, что сам Трамп понес финансовые убытки на сумму $500 млн из-за введения новых пошлин. В течение одной недели состояние президента США уменьшилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд.