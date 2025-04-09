Ответ на пошлины Трампа: ЕС объявил о введении новых тарифов на американские товары

Евросоюз объявил, что вводит тарифы на 21 миллиард евро на товары из США с 15 апреля. Такой шаг ЕС принял в ответ на 25% пошлины, которые Трамп ввел на экспорт стали и алюминия.

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Об этом сообщает Bloomberg .

Европейский союз одобрил пошлины на американские товары на общую сумму около 21 млрд евро (23,2 млрд долларов США) в ответ на 25% пошлины, введенные президентом США на экспорт стали и алюминия из ЕС.

Большинство из 27 государств-членов ЕС сегодня проголосовали за санкции, некоторые из которых вступят в силу в середине апреля. Тарифы будут нацелены на политически чувствительные американские штаты и будут включать такие продукты, как соевые бобы из Луизианы, где живет спикер палаты представителей Майк Джонсон, а также алмазы, сельскохозяйственную продукцию, птицу и мотоциклы.

Европейская комиссия заявила, что контрмеры могут быть прекращены в любое время, "если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".

Издание отмечает, что этот шаг со стороны ЕС усиливает растущую трансатлантическую торговую войну, поскольку США также применили универсальный тариф в размере 20% почти ко всему европейскому экспорту, а также отдельную пошлину в размере 25% на автомобили и некоторые автозапчасти. Трамп заявил, что объявит о дополнительных тарифах на пиломатериалы, полупроводниковые чипы и фармацевтическую продукцию. Все новые тарифы Трампа затронут около 380 млрд евро товаров ЕС.

Министр финансов США Скотт Бессент в ответ заявил, что решением о введении пошлин в ответ Европа "перережет себе горло", присоединившись к Китаю.

Ранее Евросоюз выступил с инициативой взаимной отмены пошлин на промышленные товары, впрочем, по мнению Трампа, этого недостаточно. Он подчеркнул, что США имеют ежегодный торговый дефицит с ЕС в размере 350 миллиардов долларов, и его следует "быстро устранить". Один из способов — это масштабные закупки американских энергоресурсов.

Напомним, что президент США Трамп заверил своих республиканских союзников, что повышение пошлин на импортные товары других стран будет способствовать их успеху на промежуточных выборах 2026 года.

Также, президент США Дональд Трамп понес финансовые убытки на сумму $500 млн из-за введения новых пошлин. В течение одной недели его состояние уменьшилось с $4,7 миллиарда до $4,2 миллиарда.