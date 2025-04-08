Обвал рынка в США: Трамп потерял $500 млн из-за введенных им новых пошлин, – Forbes

Президент США Дональд Трамп потерял $500 млн из-за новых пошлин, которые он ввел. Всего за неделю капитал американского лидера снизился с $4,7 до 4,2 млрд.

Related video

Тарифы на первый взгляд кажутся простым инструментом, который часто приводит к неожиданным последствиям, пишет журнал Forbes.

Менее чем через неделю стоимость открытых акций и частных активов Трампа упала вместе с общим состоянием американского рынка. Наибольшая потеря затронула его самый ценный актив Trump Media and Technology Group: за последние три торговых дня цена ее акций упала на 8%, достигнув минимума с октября.

Дол активов, которая еще 2 апреля стоила $2,2 млрд, теперь оценивается в $2 млрд. Сумма финансовых потерь примерно $200 млн — это только начало проблем в делах президента, указывают аналитики.

Падает в цене и коммерческая недвижимость, принадлежащая Дональду Трампу. Портфель, включающий объекты в Trump Tower и 40 Wall Street, подешевел с $660 млн до $570 млн. Акции партнера Vornado Realty Trust упали на 14%, f SL Green — на 15%.

Гольф-клубы президента США потеряли $70 млн: акции Vail Resorts, Soho House и Topgolf Callaway Brands снизились на 15%. Гостиничный бизнес также теряет прибыль: Trump National Doral подешевела в стоимости на $65 млн.

Жилая недвижимость, принадлежащая американскому президенту, резко упала в цене: акции четырех владельцев квартир упали в среднем на 13%.

"Самыми защищенными активами Трампа могут быть пентхаус на вершине башни Трампа и частная резиденция в Мар-а-Лаго. Эти виды активов работают не так, как публичные акции", — поясняет агент по продаже недвижимости в Палм-Бич Дана Кох.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск недавно оскорбил советника Трампа по вопросам торговли Питера Наварро. Маск сравнил чиновника с мешком кирпичей.

Миллиардер Уоррен Баффет стал единственным, кому удалось заработать на пошлинах Трампа. В настоящее время он является четвертым самым богатым человеком в мире.