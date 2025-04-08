Уоррен Баффет оказался единственным миллиардером США, кто заработал на пошлинах Трампа

Один из самых богатых людей мира дальновидно начал продавать акции американских компаний сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. И его капитал демонстрирует прирост на фоне состояний Илона Маска и Джеффа Безоса.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Чистый капитал Баффета вырос на $11,5 млрд в этом году до $153,5 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. И это несмотря на спад на $14,5 млрд с 2 апреля, когда чистый капитал инвестора из Омахи, штат Небраска, достиг самого высокого уровня за пять лет.

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94-летний Уоррен Баффет сейчас является четвертым самым богатым человеком в мире и одним из двух из 20 самых богатых людей в списке, которые увеличили свое богатство в 2025 году. Вторая – это наследница косметическом компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс, которая заработала $1,8 млрд и занимает 19-е место в рейтинге Bloomberg.

500 самых богатых людей мира потеряли более $500 млрд за две торговые сессии, последовавшие за заявлениями президента США Дональда Трампа о поднятии тарифов на импортную продукцию. Илон Маск, который остается самым богатым человеком в мире, потерял $134,7 млрд в этом году. Его состояние упало до $297,8 млрд в понедельник, что стало первым случаем, когда его чистая стоимость упала ниже $300 млрд с ноября 2024 года.

Акции Berkshire Hathaway Inc. Баффета упали на 8,8% со 2 апреля по сравнению с падением индекса S&P 500 на 10,7%.

Сравнительно высокие показатели конгломерата отражают то, как сектор недвижимости и страхования от несчастных случаев остается относительно изолированным от мировой торговли.

В последние кварталы он воздерживался от крупных сделок, вместо этого сократив свою долю в Apple Inc. и Bank of America Corp. — двух компаниях, акции которых упали на двузначные числа после заявления Трампа.

Напомним, Фокус писал о новом списке Forbеs, в котором появился сам Дональд Трамп, который приумножил свое состояние после возвращения в Белый дом.