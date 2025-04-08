Воррен Баффет виявився єдиним мільярдером США, хто заробив на митах Трампа

Один із найбагатших людей світу далекоглядно почав продавати акції американських компаній одразу після повернення Дональда Трампа в Білий дім. І його капітал демонструє приріст на тлі статків Ілона Маска та Джеффа Безоса.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Чистий капітал Баффета зріс на $11,5 млрд цього року до $153,5 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. І це незважаючи на спад на $14,5 млрд з 2 квітня, коли чистий капітал інвестора з Омахи, штат Небраска, досяг найвищого рівня за п'ять років.

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94-річний Воррен Баффет наразі є четвертою найбагатшою людиною у світі та одним із двох із 20 найбагатших людей у списку, які збільшили своє багатство у 2025 році. Друга — це спадкоємиця косметичної компанії L'Oreal Франсуаза Бетанкур Маєрс, яка заробила $1,8 млрд і посідає 19-те місце в рейтингу Bloomberg.

500 найбагатших людей світу втратили понад $500 млрд за дві торгові сесії, що послідували за заявами президента США Дональда Трампа про підняття тарифів на імпортну продукцію. Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною у світі, втратив $134,7 млрд цього року. Його статки впали до $297,8 млрд у понеділок, що стало першим випадком, коли його чиста вартість впала нижче за $300 млрд із листопада 2024 року.

Акції Berkshire Hathaway Inc. Баффета впали на 8,8% з 2 квітня порівняно з падінням індексу S&P 500 на 10,7%.

Порівняно високі показники конгломерату відображають те, як сектор нерухомості та страхування від нещасних випадків залишається відносно ізольованим від світової торгівлі.

В останні квартали він утримувався від великих угод, замість цього скоротивши свою частку в Apple Inc. і Bank of America Corp. — двох компаніях, акції яких впали на двозначні числа після заяви Трампа.

Нагадаємо, Фокус писав про новий список Forbеs, у якому з'явився сам Дональд Трамп, який примножив свої статки після повернення в Білий дім.