Ілон Маск усе ще найбагатший у світі: рейтинг мільярдерів оновили

Тепер до списку найбагатших входять президент США Дональд Трамп, музикант Брюс Спрінгстін і навіть колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

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Список мільярдерів опублікував Forbes.

Найбагатші люди світу увійшли до оновленого списку, в якому їхні сукупні статки оцінюють у понад 16 трильйонів доларів.

53-річний технологічний магнат Ілон Маск очолює список мільярдерів Forbes 2025 року з чистим капіталом у 342 мільярди доларів після того, як він став співзасновником таких компаній, як Tesla , SpaceX і компанії штучного інтелекту xAI.

І Дональд Трамп, і Ілон Маск опинилися у списку найбагатших людей світу Фото: Getty Images

За даними Forbes, Маск піднявся на вершину списку після того, як його чистий капітал збільшився на 75 відсотків, що дало йому перевагу в 126 мільярдів доларів над другим за величиною мільярдером.

Стрибок стався через нові оцінки SpaceX, xAI і Tesla, хоча вартість акцій останньої нещодавно впала після того, як Ілон Маск приєднався до адміністрації президента Дональда Трампа і виступив на підтримку вкрай правих партій у Європі.

Трамп також опинився у списку, хоча й нижче, після того, як його чистий капітал збільшився більш ніж удвічі порівняно зі списком Forbes 2024 року — з 2,3 млрд доларів до 5,1 млрд доларів завдяки його інвестиціям у криптовалюти і виходу його компанії Truth Social на біржу.

Засновник Facebook і Meta Марк Цукерберг, 40 років, посів друге місце з чистим капіталом у 216 мільярдів доларів, а Джефф Безос, 61-річний засновник Amazon, посів третє місце з чистим капіталом у 215 мільярдів доларів.

Марк Цукерберг і Джефф Безос у списку мільярдерів Фото: Getty

У щорічному списку мільярдерів Forbes, який публікується вже 39 років, видання дає "остаточний рейтинг найбагатших людей світу". Усі перші десять місць посіли чоловіки, більшість з яких заробили свої мільярди у сфері технологій.

До добірки 2025 року увійшли 3028 мільярдерів по всьому світу, що на 247 більше, ніж торік. Їхній сукупний чистий капітал становить вражаючі 16,1 трильйона доларів.

Нещодавно до клубу мільярдерів увійшли й кілька знаменитостей: музикант Брюс Спрінгстін (1,2 млрд доларів) посів 2623-тє місце, а актор Арнольд Шварценеггер (1,1 млрд доларів) та комік Джеррі Сайнфелд (1,1 млрд доларів) посіли 2790-те місце.

Арнольд Шварценеггер потрапив до списку мільярдерів Фото: Instagram @schwarzenegger

На четвертому місці опинився 80-річний Ларрі Еллісон, який був співзасновником технологічної компанії Oracle. Його чистий капітал оцінюють у $192 млрд.

Замикає п'ятірку лідерів Бернар Арно, 76 років, і його сім'я з $178 млрд. Сім'я Арно володіє конгломератом предметів розкоші LVMH, включно з такими брендами, як Louis Vuitton, Givenchy і Tiffany & Co.

Бернар Арно із синами Фото: Getty Images

За даними Forbes, п'яте місце — це найнижча позиція Арно в списку з 2017 року. Зміна пояснюється падінням акцій LVMH.

У списку також є 55 британських мільярдерів, п'ятеро з яких увійшли до топ-200.

Найбагатшим британцем є 57-річний Майкл Платт, співзасновник і генеральний директор компанії BlueCrest Capital Management, яку він заснував наприкінці 2000 року після майже десятиліття роботи в JP Morgan. Він посідає 106-те місце зі статками у 18,8 млрд доларів.

Є також 11 російських мільярдерів, а з України нікого немає.

Серед новачків опинився Сундар Пічаї, який очолює Alphabet, материнську компанію Google. Його чиста вартість становить $1,1 млрд за рахунок зростання вартості його акцій Google. І наймолодший у світі новий мільярдер — 19-річний Йоханнес фон Баумбах зі статками 5,4 млрд доларів. Фон Баумбах — один із 14 спадкоємців статків Boehringer Ingelheim, компанії, найбільш відомої як найбільша приватна фармацевтична компанія.

Однак у 107 осіб, включених до рейтингу 2024 року, статки скоротилися настільки, що вони більше не можуть вважатися мільярдерами.

Серед них — Ніколас П'юч, один зі спадкоємців конгломерату предметів розкоші Hermes, який, за даними Forbes, стверджує, що його статки випарувалися.

Топ-20 у списку мільярдерів Forbes має такий вигляд:

1. Ілон Маск — статки: 342 млрд доларів — співзасновник Tesla, SpaceX і xAI

2. Марк Цукерберг — статки: 216 мільярдів доларів — засновник Facebook і Meta

3. Джефф Безос — Статки: 215 мільярдів доларів — засновник Amazon

4. Ларрі Еллісон — статки: 192 млрд доларів — генеральний директор Oracle

5. Бернар Арно і сім'я — Чистий капітал: 178 мільярдів доларів — імперія LVMH

6. Воррен Баффет — Чиста вартість: 154 млрд доларів — Інвестор

7. Ларрі Пейдж — статки: 144 млрд доларів — колишній генеральний директор Alphabet (материнська компанія Google), співзасновник Google

8. Сергій Брін — Статки: 138 мільярдів доларів — Колишній президент Alphabet, співзасновник Google

9. Амансіо Ортега — Статки: 124 млрд доларів — конгломерат моди Inditex

10. Стів Балмер — статки: 118 мільярдів доларів — колишній генеральний директор Microsoft

11. Роб Волтон і сім'я — Статки: 110 мільярдів доларів — Старший син засновника Walmart Сема Волтона.

12. Джим Волтон і сім'я — Статки: 109 мільярдів доларів — Молодший син засновника Walmart Сема Волтона.

13. Білл Гейтс — статки: 108 мільярдів доларів — співзасновник Microsoft

14. Майкл Блумберг — Статки: 105 мільярдів доларів — засновник Bloomberg LP

15. Еліс Волтон — Статки: 101 млрд доларів — Єдина донька засновника Walmart Сема Волтона

16. Дженсен Хуан — Статки: 98,7 млрд доларів — Співзасновник Nvidia

17. Майкл Делл — статки: 97,7 млрд доларів — генеральний директор Dell Technologies

18. Мукеш Амбані — статки: 92,5 млрд доларів — голова і керуючий директор Reliance Industries

19. Карлос Слім Елу і сім'я — Чиста вартість: 82,5 млрд доларів — конгломерат Grupo Carso

20. Франсуаза Бетанкур-Мейєрс і сім'я — Статки: 81,6 млрд доларів — Внучка засновника L'Oreal

Нагадаємо, торік багато мільярдерів зі списку Forbes зустрілися на весіллі Ананта Амбані, для якого його батько Мукеш Амбані влаштував розкішну урочистість, яка тривала кілька місяців.