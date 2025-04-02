Илон Маск все еще самый богатый в мире: рейтинг миллиардеров обновили

Теперь в список самых богатых входят президент США Дональд Трамп, музыкант Брюс Спрингстин и даже бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

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Список миллиардеров опубликовал Forbes.

Самые богатые люди мира вошли в обновленный список, в котором их совокупное состояние оценивается более чем в 16 триллионов долларов.

53-летний технологический магнат Илон Маск возглавляет список миллиардеров Forbes 2025 года с чистым капиталом в 342 миллиарда долларов после того, как он стал соучредителем таких компаний, как Tesla , SpaceX и компании искусственного интеллекта xAI.

И Дональд Трамп и Илон Маск оказались в списке самых богатых людей мира Фото: Getty Images

По данным Forbes, Маск поднялся на вершину списка после того, как его чистый капитал увеличился на 75 процентов, что дало ему преимущество в 126 миллиардов долларов над вторым по величине миллиардером.

Скачок произошел из-за новых оценок SpaceX, xAI и Tesla, хотя стоимость акций последней недавно упала после того, как Маск присоединился к администрации президента Дональда Трампа и выступил в поддержку крайне правых партий в Европе.

Трамп также оказался в списке, хотя и ниже, после того как его чистый капитал увеличился более чем вдвое по сравнению со списком Forbes 2024 года — с 2,3 млрд долларов до 5,1 млрд долларов благодаря его инвестициям в криптовалюты и выходу его компании Truth Social на биржу.

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг, 40 лет, занял второе место с чистым капиталом в 216 миллиардов долларов, а Джефф Безос , 61-летний основатель Amazon, занял третье место с чистым капиталом в 215 миллиардов долларов.

Марк Цукерберг и Джефф Безос в списке миллиардеров Фото: Getty

В ежегодном списке миллиардеров Forbes, который публикуется уже 39 лет, издание дает "окончательный рейтинг самых богатых людей мира". Все первые десять мест заняли мужчины, большинство из которых заработали свои миллиарды в сфере технологий.

В подборку 2025 года вошли 3028 миллиардеров по всему миру, что на 247 больше, чем в прошлом году. Их совокупный чистый капитал составляет поразительные 16,1 триллиона долларов.

Недавно в клуб миллиардеров вошли и несколько знаменитостей: музыкант Брюс Спрингстин (1,2 млрд долларов) занял 2623-е место, а актер Арнольд Шварценеггер (1,1 млрд долларов) и комик Джерри Сайнфелд (1,1 млрд долларов) заняли 2790-е место.

Арнольд Шварценеггер попал в список миллиардеров Фото: Instagram @schwarzenegger

На четвертом месте оказался 80-летний Ларри Эллисон, который был соучредителем технологической компании Oracle. Его чистый капитал оценивается в $192 млрд.

Замыкает пятерку лидеров Бернар Арно, 76 лет, и его семья с $178 млрд. Семья Арно владеет конгломератом предметов роскоши LVMH, включая такие бренды, как Louis Vuitton, Givenchy и Tiffany & Co.

Бернар Арно с сыновьями Фото: Getty Images

По данным Forbes, пятое место — это самая низкая позиция Арно в списке с 2017 года. Изменение объясняется падением акций LVMH.

В списке также есть 55 британских миллиардеров, пятеро из которых вошли в топ-200.

Самым богатым британцем является 57-летний Майкл Платт, соучредитель и генеральным директор компании BlueCrest Capital Management, которую он основал в конце 2000 года после почти десятилетия работы в JP Morgan. Он занимает 106-е место с состоянием в 18,8 млрд долларов.

Есть также 11 российских миллиардеров, а из Украины никого нет.

Среди новичков оказался Сундар Пичаи, который возглавляет Alphabet, материнскую компанию Google. Его чистая стоимость составляет $1,1 млрд за счет роста стоимости его акций Google. И самый молодой в мире новый миллиардер — 19-летний Йоханнес фон Баумбах с состоянием 5,4 млрд долларов. Фон Баумбах — один из 14 наследников состояния Boehringer Ingelheim, компании, наиболее известной как крупнейшая частная фармацевтическая компания.

Однако у 107 человек, включенных в рейтинг 2024 года, состояние сократилось настолько, что они больше не могут считаться миллиардерами.

Среди них — Николас Пьюч, один из наследников конгломерата предметов роскоши Hermes, который, по данным Forbes, утверждает, что его состояние испарилось.

Топ-20 в списке миллиардеров Forbes выглядит так:

1. Илон Маск — состояние: 342 млрд долларов — соучредитель Tesla, SpaceX и xAI

2. Марк Цукерберг — состояние: 216 миллиардов долларов — основатель Facebook и Meta

3. Джефф Безос — Состояние: 215 миллиардов долларов — основатель Amazon

4. Ларри Эллисон — состояние: 192 млрд долларов — генеральный директор Oracle

5. Бернар Арно и семья — Чистый капитал: 178 миллиардов долларов — империя LVMH

6. Уоррен Баффет — Чистая стоимость: 154 млрд долларов — Инвестор

7. Ларри Пейдж — состояние: 144 млрд долларов — бывший генеральный директор Alphabet (материнская компания Google), соучредитель Google

8. Сергей Брин — Состояние: 138 миллиардов долларов — Бывший президент Alphabet, соучредитель Google

9. Амансио Ортега — Состояние: 124 млрд долларов — конгломерат моды Inditex

10. Стив Балмер — состояние: 118 миллиардов долларов — бывший генеральный директор Microsoft

11. Роб Уолтон и семья — Состояние: 110 миллиардов долларов — Старший сын основателя Walmart Сэма Уолтона.

12. Джим Уолтон и семья — Состояние: 109 миллиардов долларов — Младший сын основателя Walmart Сэма Уолтона.

13. Билл Гейтс — состояние: 108 миллиардов долларов — соучредитель Microsoft

14. Майкл Блумберг — Состояние: 105 миллиардов долларов — основатель Bloomberg LP

15. Элис Уолтон — Состояние: 101 млрд долларов — Единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона

16. Дженсен Хуан — Состояние: 98,7 млрд долларов — Соучредитель Nvidia

17. Майкл Делл — состояние: 97,7 млрд долларов — генеральный директор Dell Technologies

18. Мукеш Амбани — состояние: 92,5 млрд долларов — председатель и управляющий директор Reliance Industries

19. Карлос Слим Элу и семья — Чистая стоимость: 82,5 млрд долларов — конгломерат Grupo Carso

20. Франсуаза Бетанкур-Мейерс и семья — Состояние: 81,6 млрд долларов — Внучка основателя L'Oreal

Напомним, в прошлом году многие миллиардеры из списка Forbes встретились на свадьбе Ананта Амбани, для которого его отец Мукеш Амбани устроил роскошное торжество, которое длилось несколько месяцев.