Семья Наташи Водяновой. Что мы знаем о самой богатой династии Европы

Недавно стало известно о свадьбе Александра Арно, а годом ранее его старший брат Антуан Арно женился на супермодели российского происхождения Наталье Водяновой. Но что известно о других членах династии Арно, чье состояние составляет около 200 миллиардов долларов

Для шикарной свадьбы 29-летний Александр Арно и его прекрасная возлюбленная Жеральдин Гюйо выбрали сказочную Венецию, а гостями церемонии стали звезды первой величины, включая Бейонсе и Роджера Федерера. Немудрено, что таблоиды уже назвали свадьбу исполнительного вице-президента ювелирного бренда Tiffany & Co "самой гламурной свадьбой сезона".

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Сын Бернара Арно, самого богатого человека Европы, а иногда и самого состоятельного в мире (это зависит от котировки акций), мог себе позволить шикарное торжество. Но на первые страницы глянца члены этого семейства попадают только в подобных особенных случаях. Обычно они ведут себя весьма скромно и не афишируют свою личную жизнь. Зачастую, нелегко даже найти информацию про самого Бернара, не говоря уже про его многочисленных отпрысков, которые сейчас занимаются самым шикарным семейным делом в мире. Ведь в концерн LVMH входят такие дорогие марки, как Louis Vuitton, Moët, Hennessy, Givenchy, Dior, Kenzo, Bulgari и многие многие другие. Всего более 70 компаний.

Фокус выяснил самое интересное о династии Арно, которая обеспечивает предметами роскоши весь мир.

Бернар Арно

[ + – ] Бернар Арно и Александр Арно в Пекине Фото: Instagram alexandrearnault

72-летний патриарх семейства начинал в строительной компании своего отца Ferret-Savinel. По слухам, именно он убедил своего отца заниматься недвижимостью. Потом он возглавил компанию, а потом и продал ее, причем отец Бернара узнал об этом уже постфактум.

В мир моды, шика и гламура бывший строитель попал случайно. В 1980-е он подыскивал направления, куда бы можно было вложить деньги

В мир моды Арно, как пишет пресса, попал практически случайно. В 80-е он искал, куда бы вложить средства, и приобрел у правительства Франции текстильный конгломерат Boussac, владевший, среди прочих, и Домом моды Christian Dior. Мир моды "зацепил" Арно, выросшего на стройплощадках, настолько, что он стал изучать теорию текстильного бизнеса, а потом и вовсе решил создать концерн, производящий товары класса "люкс". Для начала он уволил главного дизайнера дома Dior Джанфранко Ферре и нанял молодого и амбициозного Джона Гальяно. В 1989 году Арно скупил 24 % акций LVMH за 1,8 млрд долларов. В 1990 году, имея в руках уже 43 % акций, Бернар возглавил LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), уволил всех топ-менеджеров и стал управлять компанией вместе с отцом. Тогда его прозвали "Волком в кашемире" за то, что Арно уволил 9000 рабочих, несмотря на обещание сохранить рабочие места. Таков был старт Бернара, а 17 июня 2021 года состояние владельца Louis Vuitton и Dior впервые превысило 200 миллиардов долларов, и в LVMH более 70 компаний.

Однако про самого Бернара известно не так много. Он очень редко дает интервью, заслужил прозвище "самого молчаливого миллиардера" и о нем ходят самые невероятные слухи. Например, о том, что даже его дети обращаются к нему на "Вы", а улыбки от него невозможно добиться. Сам она рассказывал, что любит иногда обслуживать клиентов в своих магазинах, чтобы понять, что можно улучшить. Делает он это чаще всего в Азии, где его не знают в лицо.

Но точно известно, что Бернар Арно известный меценат, например, он пожертвовал 200 миллионов долларов на ремонт собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара. Он любит шоколад и бифштекс с кровью, собрал коллекцию полотен художников эпохи Возрождения и прекрасно играет на пианино.

Он также инвестировал в Netflix еще в 1999 году, а также занялся яхтенным бизнесом и купил Princess Yachts в 2008 году. Владеет он суперяхтой с музыкальным названием "Симфония" и проживает в 150-летнем имении в Бордо, Франция. Также у Бернара имеется особняк в Сен-Тропе, пять домов в Беверли-Хиллз, общей стоимостью в 125 миллионов долларов и собственный остров Индиго на Багамских островах.

Арно был женат дважды. С первой женой Анной Деваврин, богатой наследницей, он развелся в 1990-м году. В этом браке у пары родились двое детей – Антуан и Дельфина.

[ + – ] Элен Мерсье - вторая жена Бернара Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Вторая жена Бернара – канадская пианистка Элен Мерсье. С ней у миллиардера трое детей — Александр, Фредерик и Жан.

Антуан Арно

Старший сын "волка в кашемировом пальто". Последний раз на первые страницы таблоидов попадал в 2020 году, когда женился на известной модели Наталье Водяновой. Однако пара вместе с 2011 года. И у них двое общих детей – сыновья Максим и Роман.

[ + – ] Антуан Арно и Наталья Водянова Фото: https://www.instagram.com/natasupernova [ + – ] Антуан Арно и Наталья Водянова Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Сейчас Антуан возглавляет бренд Berluti и председателем совета директоров бренда Loro Piana, производящего одежду из шерсти и кашемира. Однако начинал он с малого: продавал сумки в бутике Louis Vuitton. В отличие от своего молчаливого отца, Антуан весьма публичная личность, но без крайностей, но его чаще можно увидеть на модных вечеринках, чем его скрытного отца. Именно Антуан, работая в рекламном отделе Louis Vuitton, уговорил Михаила Горбачева, Мухаммеда Али и Кита Ричардса сняться в рекламе бренда.

Дельфина Арно

Дочь Бернар с юности готовил к тому, что она будет работать в семейном бизнесе. Начинала она в модном доме Dior, еще в пору его сотрудничества с Джоном Гальяно. Сначала продавала в бутике парфюмерию, потом ее повысили до сотрудника, отвечающего за обувь.

"Я отвечала за обувь. Я работала с обувными дизайнерами и должна была знать, все ли в порядке в нашей коллекции", — рассказывала Дельфина в интервью. Сам гордый отец неоднократно упоминал, что его дочь очень ответственная и трудолюбивая. Она работала даже за день до родов. Впрочем, инсайдеры говорят, что Дельфина довольно жесткий руководитель и носит прозвище "волчица в кашемире" по аналогии с ее отцом. Сейчас она занимает пост директора и исполнительного вице-президента Louis Vuitton.

[ + – ] Дельфина Арно - дочь Бернара Арно Фото: Getty Images

Именно Дельфина посоветовала пригласить на высокие посты дизайнеров Рафа Симонса и Николя Жескьера и она же основала премию LVMH Prize для молодых дизайнеров. Единственная дочь Бернара Арно вышла замуж в 2005 году за винодела Алессандро Валларино Гансия. Свадьба на которой присутствовали политики и звезды, состоялась в католическом соборе XIII века в городе Базас департамента Жиронды. Платье Дельфины шил Джон Гальяно. Впрочем, супруги развелись через пять лет. Сейчас Дельфина живет с бизнесменом Ксавье Ньелем, который заработал свои миллиарды на мобильной связи и телекоммуникациях. Также он является совладельцем газеты Le Monde и владеет правами на культовую песню My Way. У Дельфины в 2012 году родилась дочь.

Дельфина Арно не любит давать интервью, весьма скрытна, а потому известно о ней немного: любит искусство, занимается плаванием и теннисом. Отдыхать предпочитает в кругу семьи за просмотром кино.

Александр Арно

Именно Александр заставил о себе говорить, закатив шикарную свадьбу в Венеции. 29-летний юноша возглавил немецкий бренд Rimowa, выпускающий сумки и чемоданы и для продвижения которого недавно снялась Рианна.

По слухам, именно он убедил отца приобрести этот семейных бренд и отвечал за совместные проекты вместе с Dior, Fendi, Off-White и с культовым американским street-wear-брендом Supreme. Эту лимитированную коллекцию продали за считанные секунды.

[ + – ] Александр Арно с родителями в Москве Фото: Instagram alexandrearnault [ + – ] Александр Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Начинал он, как и брат с сестрой, со скромной должности в семейном деле. Он проходил практику в семейной компании Groupe Arnault, которая инвестирует в цифровые приложения и сервисы вроде Uber, Spotify или Airbnb, и заработал там репутацию digital-реформатора. Также Александр пробовал себя в качестве диджея, но это, скорее, было развлечением, чем серьезным делом, хоть он и имел успех.

[ + – ] Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault [ + – ] Свадьба Александра Арно и Жеральдин Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault

Сейчас Александр женат на Жеральдин Гюйо, дизайнере собственного бренда сумок и аксессуаров D'Estrеe и отправился в свадебное путешествие.

Фредерик Арно

Фредерик Арно с 2018 года занимал должность директора по стратегии и цифровым технологиям в швейцарской часовой компании TAG Heuer. Он выпускник французского колледжа Ecole Polytechnique. И среди его заслуг – выпуск нового поколения "умных" часов TAG Heuer Connected. В июне 2020 года был назначен исполнительным директором TAG Heuer.

[ + – ] Фредерик Арно с братом Александром Фото: Instagram alexandrearnault

Фредерик не менее скрытен, чем его отец, братья и сестра. Похоже – это семейная черта. У него закрытый аккаунт в Instgram и о его личной жизни известно лишь, что в 2015 году он встречался с некоей Фернандой Моттура. Также известно, что он отличный пианист.

Жан Арно

Жан живет в Лондоне и учится в Imperial College. И пока никакой высокой должности в семейном бизнесе ему не досталось.

[ + – ] Жан Арно с братьями Александром и Фредериком Фото: Instagram alexandrearnault

Впрочем, он уже прошел практику в бутике Louis Vuitton на Елисейских Полях — в качестве продавца-консультанта. Его аккаунты также закрыты, но по слухам, есть у него, кроме скрытности, еще одна семейная черта: он играет на пианино и гитаре.