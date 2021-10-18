Сын владельца компании LVMH Александр Арно второй раз сыграл роскошную свадьбу в Венеции

Пара сыграла скромную церемонию в Париже еще летом, а сейчас решила отметить бракосочетание праздником, соответствующим положению и состоянию семьи одного из наследников модной империи.

29-летний сын председателя и генерального директора Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно, который входит в тройку самых богатых людей планеты, Александр Арно и его возлюбленная Жеральдин Гюйо сыграли вторую роскошную свадьбу в Венеции через три месяца после того, как поженились в Париже, сообщает Daily Mail.

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Невеста выглядела элегантно в белом свадебном платье с высоким воротом и кружевными деталями. Ее волосы были собраны в изящную прическу, а в руках она держала букет кремовых цветов.

Жених выбрал для церемонии классический костюм.

Среди гостей церемонии были не только многочисленные родственники молодоженов, но и такие знаменитости как Бейонсе с мужем Джей Зи, рэпер Фаррелл Уильямс, теннисист Роджер Федерер и другие. Бейонсе, кстати, является не только лицом последней рекламной кампании Tiffany & Co, но и большой поклонницей бренда Жеральдин. На свадьбе 40-летняя американская суперзвезда была в шелковистом синем платье, поверх которого она надела черное пальто. Образ она дополнила голубыми босоножками и крошечной блестящей сумочкой в форме шара.

Среди артистов, развлекавших гостей на свадьбе, был рэпер Канье Уэст, устроивший настоящий перфоманс в маске.

Александр Арно – исполнительный вице-президент бренда LVMH Tiffany & Co. Он получил инженерную специальность, окончив Ecole Telecom ParisTech и Ecole Polytechnique, и, прежде чем присоединиться к семейному бизнесу, заняв должность в Fendi, работал в McKinsey & Company и KKR.

[ + – ] Александр и Жеральдин знакомы уже более 20 лет

Его невеста – основательница французского бренда D"Estrëe, который создает "модные аксессуары высокого класса", в том числе шляпы и украшения. Она училась в Central Saint Martins в Лондоне, а затем вернулась в Париж в 2015 году. Благодаря успеху своего лейбла, Гюйо в прошлом году попала в список молодых миллионеров Forbes "30 до 30".

[ + – ] О своей помолвке пара объявила в конце прошлого года

О помолвке пары стало известно в декабре 2020-го, хотя до этого они были знакомы еще с 1998 года.