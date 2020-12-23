Сын президента концерна LVMH Александр объявил о помолвке

Старший сын Бернара Арно Антуан женился на русской модели Наталье Водяновой в августе 2020 года

Один из сыновей 71-летнего французского миллиардера (его состояние оценивается в 107 миллиардов долларов США) и президента luxury-концерна LVMH Бернара Арно, 28-летний Александр, объявил о помолвке со своей 28-летней подругой Жеральдин Гюйо. Этой радостной новостью наследник модной империи сам поделился в социальных сетях. Молодой человек опубликовал фото с невестой Жеральдин, сделанное на крыше ресторана, а в подписи к нему рассказал об их помолвке.

"Обручился со своей родной душой и лучшей подругой",— подписал снимок Александр.

Неизвестно, как долго до помолвки Александр и Жеральдин были вместе, прежде чем обручились, однако их совместные фото в инстаграме начали появляться в начале 2019 года.