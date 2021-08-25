Бейонсе стала первой темнокожей моделью, примерившей легендарный бриллиант Tiffany (фото)

До Бейонсе этот бриллиант надевали Одри Хепберн и Леди Гага.

39-летняя американская певица в стиле R"n"B стала первой темнокожей женщиной, которая надела украшение с легендарным желтым бриллиантом Tiffany Diamond весом в 128,54 карата, сообщает CNN. Камень является одним из крупнейших в мире.

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Артистка вместе со своим 51-летним супругом-рэпером Jay-Z стали лицами новой рекламной кампании ювелирного бренда под названием About Love.

Снимками певица поделилась и на своей странице в Instagram. Она позирует в черном длинном платье с открытой спиной, облегающеми ее фигуру, и черных капроновых перчатках выше локтя, а супруг Бейонсе – в элегантном черном смокинге смотрит на нее, сидя в кресле. Фоном для фото выбрана картина Equals Pi из частной коллекции Жана-Мишеля Баския, напоминающая фирменный цвет Tiffany Blue.

На другом снимке артистка стоит спиной к фотографу, а Jay-Z обнимает ее. На его смокинге можно увидеть брошь "Птица на камне" Жана Шлюмберже.

[ + – ] Брошь "Птица на камне" Жана Шлюмберже

"Любовь – это бриллиант, которым венчают украшения и предметы искусства", – заявила пара в недавнем пресс-релизе.

Алмаз Tiffany был найден в Африке в 1877 году.

[ + – ] Tiffany Diamond весом в 128,54 карата

Его носили такие известные женщины как жена американского дипломата Эдвина Шелдона Уайтхауса Мэри Уайтхаус, легенда Голливуда Одри Хепберн, а также певица Леди Гага. Съемка Бейонсе и Jay-Z — это первый раз, когда бриллиант был показан в рекламной кампании.

Кампания "О любви", снятая Мэйсоном Пулом, стартует 2 сентября во всем мире.

В рамках партнерства Бейонсе и Джей-Зи также сняли рекламный ролик, в котором будет показана песня Бейонсе "Лунная река" из фильма 1961 года "Завтрак у Тиффани".

Tiffany & Co заявила, что пожертвует 2 миллиона долларов на программы стипендий и стажировок для колледжей и университетов для черноожих (HBCU). Это высшие учебные заведения в США, которые были созданы до принятия Закона о гражданских правах 1964 года и предназначались для обслуживания афроамериканского сообщества.

Напомним, недавно Бейонсе представила четвертую коллекцию одежды, созданную совместно с брендом Adidas.