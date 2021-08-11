Бейонсе появилась на страницах Harper's Baazar в одежде собственного дизайна (фото, видео)

Певица не только продемонстрировала собственные наработки в моде, но и примерила наряды от ведущих мировых домов моды.

39-летнняя американская певица в стиле RnB Бейонсе, покорив музыкальный Олимп, решила попробовать себя в роли дизайнера и представила новую, уже четвертую по счету, коллекцию для спортивного бренда Аdidas под названием Ivy Park Rodeo, причем выбрала для демонстрации журнал Harper's Baazar, на страницах сентябрьского номера которого и появилась в смелых и интересных образах.

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Певица не только показала созданные ею наряды, но и дала большое интервью, рассказав об ошибках прошлого и уроках на будущее.

В журнале певица, которой 4 сентября исполнится 40 лет, на одном из снимков позирует фотографу Кэмпбеллу Эдди в сверкающем топе, отделанном сверкающими камнями на голое тело.

[ + – ] "Каменный" топ Бейонсе Фото: Harper's Bazaar

Звезда также сфотографировалась в роскошном платье от Gucci с огромным декольте и рукавами отделанными перьями, полупрозрачном оригинальном платье от Givenchy, в черном боди и шляпе от Valentino, украшениях от ювелирного дома Tiffany & Co, лицом которого является.

Артистка признается, что прошло немало времени прежде, чем она приняла себя такой, какая есть, несмотря на успех и мировую популярность.

"Раньше я слишком много времени тратила на диеты. Сейчас я учусь разрывать порочный круг плохого здоровья и пренебрежения. Мое здоровье, то, как я себя чувствую, когда просыпаюсь утром, мое душевное спокойствие, количество раз, когда я улыбаюсь, то, чем я питаю свой разум и свое тело – вот на чем я сосредоточилась", – отметила она.

По словам Бейонсе, в погоне за успехом, славой и деньгами она долгое время забывала о себе, а шоу-бизнес, которому она посвятила столько времени – это конвейер из искалеченных судеб, а популярность несоизмерима с жертвами:

"Я не всегда считала себя приоритетом. Я лично боролась с бессонницей из-за гастролей более половины своей жизни. В этой индустрии можно легко потерять себя очень быстро. Она забирает ваш дух и свет, а затем выплевывает вас. Я боролась, чтобы защитить свои рассудок и конфиденциальность".

Знаменитость призналась, что на сцене она производила впечатление "зверя на шпильках", однако в действительности ощущала огромную ответственность за все, что делает.

"Я думаю, что, как и многие женщины, я чувствовала давление того, что была опорой моей семьи и моей компании, и не осознавала, насколько это сказывается на моем психическом и физическом благополучии. Психическое здоровье – это тоже забота о себе. Сосредоточить свою энергию на теле и обратить внимание на тонкие признаки, которые оно мне подает. Ваше тело говорит вам все, что вам нужно знать, но мне пришлось научиться слушать", – подчеркнула Бейонсе. Она добавила, что на протяжении всей своей карьеры намеренно устанавливала границы между сценической личностью и личной жизнью.

Это помогло матери троих детей не только не сломаться, но и расширить свою бизнес-империю. Она превратила продюсерскую компанию Parkwood Entertainment в медиа-конгломерат, запустив вместе с ней линию модной одежды IVY PARK. Как видно на фото из коллекции, а также в промо на странице артистки в Instagram, это одежда – для активных, стильных и дерзких.

Напомним, в марте Бейонсе пережила ограбление. Неизвестные проникли на склад в Лос-Анджелесе и украли дорогие сумки и платья певицы, а также другие вещи, которые хранились там. Ущерб составил более миллиона долларов.