Украли сумки и платья: Бейонсе лишилась ценных вещей на миллион долларов, – СМИ

В марте воры якобы дважды пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе.

Популярную американскую певицу Бейонсе якобы обокрали неизвестные, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумма ущерба – более миллиона долларов (около 28 миллионов гривен).

Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в марте текущего года воры якобы два раза пробирались в складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании 39-летней Бейонсе Parkwood Entertainment.

Среди украденного – дорогие сумки и платья певицы. Кроме того, грабители вынесли вещи ее стилиста, которые также находились в складском помещении.

По данным источника, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. В настоящее время полицейским не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

Бейонсе – певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель. Она – обладательница 28 премий "Грэмми", это рекордное достижение среди женщин. Ее диски разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров. В 2019 году Бейонсе вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.

Кстати, в феврале двоюродного брата Бейонсе нашли убитым в своей квартире.