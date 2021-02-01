Двоюродного брата Бейонсе нашли убитым в своей квартире (фото)

После того, как рэпер несколько дней не выходил на связь, его друзья обратились в полицию.

В городе Сан-Антонио, штат Техас обнаружено тело 34-летнего рэпера Kardone (в миру Мартелла Деруэна), который является двоюродным братом певицы Бейонсе, передает Daily News.

Трагедия произошла еще на прошлой неделе, но широкое освещение в иностранной прессе получила только на выходных. По информации источников, мужчина умер от огнестрельных ранений.

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Первым тревогу забил друг Мартелла, который несколько дней не мог с ним связаться. Когда полиция приехала в квартиру к Деруэну, то нашла бездыханное тело.

В субботу 30 января полиция объявила в розыск подругу рэпера, 21-летнюю Сашу Скэр, жительницу Сан-Антонио, которую подозревают в убийстве мужчины, и выдала ордер на ее арест.

[ + – ] Саша Скэр Фото: Star News

Девушка, имеющая запоминающуюся внешность из-за шрамов от ожогов на лице, пробовала себя на музыкальном поприще, а в апреле даже выпустила свой первый сингл, спродюсированный Kardone.

Ранее она уже имела серьезные проблемы с законом. Согласно протоколам суда, Скар и ее парень, 21-летний Эндрю Басс, встретили другого мужчину в квартире в Северном Остине, чтобы купить марихуану 29 ноября 2019 года. В конце концов, мужчины перестреляли друг друга. Согласно письменным показаниям об аресте, Басс был убит, а другой мужчина госпитализирован. В январе 2020 года Саша вышла под залог.

Жена Деруэна, Джоя, описала своего мужа как любящего человека с заразительной улыбкой. Она попросила уединения, пока семья пытается "переварить этот бессмысленный поступок".

"Заменить его невозможно, но, пожалуйста, помогите нам найти эту девушку", — написала Джоя в заявлении. "Она опасна, и я верю, что она снова убьет. Если вы увидите ее, пожалуйста, свяжитесь с полицией".

Друзья рэпера говорят о том, что, несмотря на родство з Бейонсе, он никогда этим не хвастался, был "добрым, тихим и скромным". Он подписал контракт с лейблом Sony, а в конце прошлого года выпустил сингл Magic. Его последний полноформатный альбом Trunk Bag вышел в 2016 году.

Бейонсе пока никак не прокомментировала смерть родственника.

Напомним, снимок Бейонсе для сентябрьского номера Vogue 2018 года стал экспонатом Смитсоновской Национальной портретной галереи.