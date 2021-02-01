Двоюрідного брата Бейонсе знайшли вбитим у власній квартирі (фото)

Після того, як репер кілька днів не виходив на зв'язок, його друзі звернулися до поліції.

У місті Сан-Антоніо, штат Техас виявлено тіло 34-річного репера Kardone (Мартелл Деруен), який є двоюрідним братом співачки Бейонсе, передає Daily News.

Трагедія сталася ще минулого тижня, але широке висвітлення в іноземній пресі отримала тільки на вихідних. За інформацією джерел, чоловік помер від вогнепальних поранень.

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Першим на сполох забив друг Мартелла, який кілька днів не міг із ним зв'язатися. Коли поліція приїхала в квартиру до Деруена, то знайшла бездиханне тіло.

У суботу 30 січня поліція оголосила в розшук подругу репера, 21-річну Сашу Скер, жительку Сан-Антоніо, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, і видала ордер на її арешт.

[ + – ] Саша Скер Фото: Star News

Дівчина, яка має зовнішність, що запам'ятовується через шрами від опіків на обличчі, пробувала себе у музичній галузі, а в квітні навіть випустила свій перший сингл, спродюсований Kardone.

Раніше вона вже мала серйозні проблеми із законом. Згідно з протоколами суду, Скар та її хлопець, 21-річний Ендрю Басс, зустріли іншого чоловіка в квартирі в Північному Остіні, щоб купити марихуану 29 листопада 2019 року. Зрештою, чоловіки перестріляли один одного. Згідно з письмовими свідченнями про арешт, Басс був убитий, а інший чоловік госпіталізований. У січні 2020 року Саша вийшла під заставу.

Дружина Деруена, Джоя, описала свого чоловіка як люблячого чоловіка з посмішкою, яка легко передається. Вона попросила усамітнення, поки родина намагається "переварити цей безглуздий вчинок".

"Замінити його неможливо, але, будь ласка, допоможіть нам знайти цю дівчину", — написала Джоя в заяві. "Вона небезпечна, і я вірю, що вона знову вб'є. Якщо ви побачите її, будь ласка, зв'яжіться з поліцією".

Друзі репера говорять про те, що, незважаючи на спорідненість з Бейонсе, він ніколи цим не хвалився, був "добрим, тихим і скромним". Він підписав контракт із лейблом Sony, а наприкінці минулого року випустив сингл Magic. Його останній повноформатний альбом Trunk Bag вийшов у 2016 році.

Бейонсе поки ніяк не прокоментувала смерть родича.

Нагадаємо, знімок Бейонсе для вересневого номера Vogue 2018 року став експонатом Смітсонівської Національної портретної галереї.