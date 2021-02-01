Двоюрідного брата Бейонсе знайшли вбитим у власній квартирі (фото)
Після того, як репер кілька днів не виходив на зв'язок, його друзі звернулися до поліції.
У місті Сан-Антоніо, штат Техас виявлено тіло 34-річного репера Kardone (Мартелл Деруен), який є двоюрідним братом співачки Бейонсе, передає Daily News.
Трагедія сталася ще минулого тижня, але широке висвітлення в іноземній пресі отримала тільки на вихідних. За інформацією джерел, чоловік помер від вогнепальних поранень.
Першим на сполох забив друг Мартелла, який кілька днів не міг із ним зв'язатися. Коли поліція приїхала в квартиру до Деруена, то знайшла бездиханне тіло.
У суботу 30 січня поліція оголосила в розшук подругу репера, 21-річну Сашу Скер, жительку Сан-Антоніо, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, і видала ордер на її арешт.
Дівчина, яка має зовнішність, що запам'ятовується через шрами від опіків на обличчі, пробувала себе у музичній галузі, а в квітні навіть випустила свій перший сингл, спродюсований Kardone.
Раніше вона вже мала серйозні проблеми із законом. Згідно з протоколами суду, Скар та її хлопець, 21-річний Ендрю Басс, зустріли іншого чоловіка в квартирі в Північному Остіні, щоб купити марихуану 29 листопада 2019 року. Зрештою, чоловіки перестріляли один одного. Згідно з письмовими свідченнями про арешт, Басс був убитий, а інший чоловік госпіталізований. У січні 2020 року Саша вийшла під заставу.
Дружина Деруена, Джоя, описала свого чоловіка як люблячого чоловіка з посмішкою, яка легко передається. Вона попросила усамітнення, поки родина намагається "переварити цей безглуздий вчинок".
"Замінити його неможливо, але, будь ласка, допоможіть нам знайти цю дівчину", — написала Джоя в заяві. "Вона небезпечна, і я вірю, що вона знову вб'є. Якщо ви побачите її, будь ласка, зв'яжіться з поліцією".
Друзі репера говорять про те, що, незважаючи на спорідненість з Бейонсе, він ніколи цим не хвалився, був "добрим, тихим і скромним". Він підписав контракт із лейблом Sony, а наприкінці минулого року випустив сингл Magic. Його останній повноформатний альбом Trunk Bag вийшов у 2016 році.
Бейонсе поки ніяк не прокоментувала смерть родича.
Нагадаємо, знімок Бейонсе для вересневого номера Vogue 2018 року став експонатом Смітсонівської Національної портретної галереї.