Вкрали сумки і сукні: Бейонсе лишилася цінних речей на мільйон доларів, — ЗМІ

У березні злодії нібито двічі пробиралися в складські приміщення, які належать продюсерській компанії Бейонсе.

Популярну американську співачку Бейонсе нібито обікрали невідомі, пробравшись на склад в Лос-Анджелесі. Сума збитку — понад мільйон доларів (близько 28 мільйонів гривень).

Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними видання, в березні поточного року злодії нібито два рази пробиралися в складські приміщення, які належать продюсерській компанії 39-річної Бейонсе Parkwood Entertainment.

Серед вкраденого — дорогі сумки і сукні співачки. Крім того, грабіжники винесли речі її стиліста, які також були в складському приміщенні.

За даними джерела, розслідуванням справи займається поліція Лос-Анджелеса. В даний час поліцейським не вдалося затримати жодного підозрюваного в крадіжці.

Бейонсе — співачка, продюсер, актриса, танцівниця і модель. Вона — володарка 28 премій "Греммі", це рекордне досягнення серед жінок. Її диски розійшлися тиражем більше 100 мільйонів екземплярів. У 2019 Бейонсе увійшла в список найбільш високооплачуваних музикантів за версією журналу Forbes.

До речі, в лютому двоюрідного брата Бейонсе знайшли вбитим у власній квартирі.