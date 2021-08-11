Бейонсе з'явилася на сторінках Harper's Baazar в одязі власного дизайну (фото, відео)

Співачка не лише продемонструвала власні напрацювання в моді, а й приміряла вбрання від провідних світових будинків моди.

39-річна американська співачка в стилі RnB Бейонсе, підкоривши музичний Олімп, вирішила спробувати себе в ролі дизайнера і представила нову, вже четверту за рахунком, колекцію для спортивного бренду Аdidas під назвою Ivy Park Rodeo, причому вибрала для демонстрації журнал Harper's Baazar, на сторінках вересневого номера якого і з'явилася в сміливих і цікавих образах.

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Співачка не лише показала створені нею наряди, але й дала велике інтерв'ю, розповівши про помилки минулого й уроки на майбутнє.

У журналі співачка, якій 4 вересня виповниться 40 років, на одному зі знімків позує фотографу Кемпбеллу Едді в блискучому топі, обробленому блискучими каменями на голе тіло.

[ + – ] "Кам'яний" топ Бейонсе Фото: Harper's Bazaar

Зірка також сфотографувалася в розкішній сукні від Gucci з величезним декольте і рукавами обробленими пір'ям, напівпрозорій оригінальній сукні від Givenchy, в чорному боді та капелюсі від Valentino, прикрасах від ювелірного дому Tiffany & Co, обличчям якого є.

Артистка зізнається, що минуло багато часу, перш ніж вона прийняла себе такою, яка є, незважаючи на успіх і світову популярність.

"Раніше я дуже багато часу витрачала на дієти. Зараз я вчуся розривати порочне коло поганого здоров'я і зневаги. Моє здоров'я, те, як я почуваюся, коли прокидаюся вранці, мій душевний спокій, кількість разів, коли я посміхаюся, те, чим я живлю свій розум і своє тіло — ось на чому я зосередилася", — зазначила вона.

За словами Бейонсе, в гонитві за успіхом, славою і грошима вона довгий час забувала про себе, а шоу-бізнес, якому вона присвятила стільки часу — це конвеєр із покалічених доль, а популярність непорівнянна із жертвами:

"Я не завжди вважала себе пріоритетом. Я особисто боролася з безсонням через гастролі більше половини свого життя. У цій індустрії можна легко втратити себе дуже швидко. Вона забирає ваш дух і світло, а потім випльовує вас. Я боролася, щоб захистити свої розум і конфіденційність".

Знаменитість зізналася, що на сцені вона справляла враження "звіра на шпильках", проте насправді відчувала величезну відповідальність за все, що робить.

"Я думаю, що, як і багато жінок, я відчувала тиск того, що була опорою моєї сім'ї і моєї компанії, і не усвідомлювала, наскільки це позначається на моєму психічному та фізичному благополуччі. Психічне здоров'я — це теж турбота про себе. Зосередити свою енергію на тілі й звернути увагу на тонкі ознаки, які воно мені подає. Ваше тіло говорить вам все, що вам потрібно знати, але мені довелося навчитися слухати", — підкреслила Бейонсе. Вона додала, що протягом всієї своєї кар'єри навмисно встановлювала межі між сценічною особистістю та особистим життям.

Це допомогло матері трьох дітей не тільки не зламатися, а й розширити свою бізнес-імперію. Вона перетворила продюсерську компанію Parkwood Entertainment на медіа-конгломерат, запустивши разом із нею лінію модного одягу IVY PARK. Як видно на фото з колекції, а також у промо на сторінці артистки в Instagram, це одяг — для активних, стильних і зухвалих.

Нагадаємо, в березні Бейонсе пережила пограбування. Невідомі проникли на склад у Лос-Анджелесі та вкрали дорогі сумки і сукні співачки, а також інші речі, які зберігалися там. Збиток склав понад мільйон доларів.