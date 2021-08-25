Бейонсе стала першою темношкірою моделлю, яка приміряла легендарний діамант Tiffany (фото)

До Бейонсе цей діамант надягали Одрі Хепберн і Леді Гага.

39-річна американська співачка в стилі R "n" B стала першою темношкірою жінкою, яка одягла прикрасу з легендарним жовтим діамантом Tiffany Diamond вагою в 128,54 каратів, повідомляє CNN. Камінь є одним з найбільших у світі.

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Артистка разом зі своїм 51-річним чоловіком-репером Jay-Z стали обличчям нової рекламної кампанії ювелірного бренду під назвою About Love.

Знімками співачка поділилася і на своїй сторінці в Instagram. Вона позує в чорному довгому платті з відкритою спиною, що облягає її фігуру, і чорних капронових рукавичках вище ліктя, а чоловік Бейонсе — в елегантному чорному смокінгу дивиться на неї, сидячи в кріслі. Фоном для фото обрана картина Equals Pi з приватної колекції Жана-Мішеля Баскія, що нагадує фірмовий колір Tiffany Blue.

На іншому знімку артистка стоїть спиною до фотографа, а Jay-Z обіймає її. На його смокінгу можна побачити брошку "Птах на камені" Жана Шлюмберже.

[ + – ] Брошка "Птах на камені" Жана Шлюмберже

"Любов — це діамант, яким вінчають прикраси і предмети мистецтва", — заявила пара в недавньому пресрелізі.

Алмаз Tiffany був знайдений в Африці в 1877 році.

[ + – ] Tiffany Diamond завважки в 128,54 каратів

Його носили такі відомі жінки як дружина американського дипломата Едвіна Шелдона Вайтхауса Мері Вайтхаус, легенда Голлівуду Одрі Хепберн, а також співачка Леді Гага. Зйомка Бейонсе і Jay-Z — це перший раз, коли діамант був показаний у рекламній кампанії.

Кампанія "Про любов", знята Мейсоном Пулом, стартує 2 вересня в усьому світі.

У рамках партнерства Бейонсе і Джей-Зі також зняли рекламний ролик, у якому буде показана пісня Бейонсе "Місячна ріка" з фільму 1961 року "Сніданок у Тіффані".

Tiffany & Co заявила, що пожертвує 2 мільйони доларів на програми стипендій і стажувань для коледжів і університетів для чорношкірих (HBCU). Це вищі навчальні заклади в США, які були створені до ухвалення Закону про громадянські права 1964 року і призначалися для обслуговування афроамериканського співтовариства.

Нагадаємо, нещодавно Бейонсе представила четверту колекцію одягу, створену спільно з брендом Adidas.