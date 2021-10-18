Син власника компанії LVMH Олександр Арно вдруге зіграв розкішне весілля у Венеції

Пара зіграла скромну церемонію в Парижі ще влітку, а зараз вирішила відзначити одруження святом, відповідним до положення і статків сім'ї одного із спадкоємців модної імперії.

29-річний син голови і генерального директора Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернара Арно, який входить до трійки найбагатших людей планети, Олександр Арно та його кохана Жеральдін Гюйо зіграли друге розкішне весілля у Венеції через три місяці після того, як одружилися в Парижі, повідомляє Daily Mail.

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Наречена виглядала елегантно в білій весільній сукні з високим коміром і мереживними деталями. Її волосся було зібране у витончену зачіску, а в руках вона тримала букет кремових квітів.

Наречений вибрав для церемонії класичний костюм.

Серед гостей церемонії були не тільки численні родичі молодят, а й такі знаменитості як Бейонсе з чоловіком Джей Зі, репер Фаррелл Вільямс, тенісист Роджер Федерер та інші. Бейонсе, до речі, є не тільки обличчям останньої рекламної кампанії Tiffany & Co, а й великою прихильницею бренду Жеральдін. На весіллі 40-річна американська суперзірка була в шовковистій синій сукні, поверх якої вона одягла чорне пальто. Образ вона доповнила блакитними босоніжками і крихітною блискучою сумочкою у формі кулі.

Серед артистів, які розважали гостей на весіллі, був репер Каньє Вест, який влаштував справжній перфоманс у масці.

Олександр Арно — виконавчий віцепрезидент бренду LVMH Tiffany & Co. Він отримав інженерну спеціальність, закінчивши Ecole Telecom ParisTech і Ecole Polytechnique, і, перш ніж приєднатися до сімейного бізнесу, зайнявши посаду у Fendi, працював у McKinsey & Company і KKR.

[ + – ] Олександр і Жеральдін знайомі вже понад 20 років

Його наречена — засновниця французького бренду D"Estrëe, який створює "модні аксесуари високого класу", зокрема капелюхи і прикраси. Вона навчалася в Central Saint Martins у Лондоні, а потім повернулася в Париж у 2015 році. Завдяки успіху свого лейблу, Гюйо в минулому році потрапила в список молодих мільйонерів Forbes "30 до 30".

[ + – ] Про свої заручини пара оголосила в кінці минулого року

Про заручини пари стало відомо в грудні 2020-го, хоча до цього вони були знайомі ще з 1998 року.