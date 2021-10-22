Сім'я Наташі Водянової. Що ми знаємо про найбагатшу династію Європи

Нещодавно стало відомо про весілля Олександра Арно, а роком раніше його старший брат Антуан Арно одружився із супермоделлю російського походження Наталією Водяновою. Але що відомо про інших членів династії Арно, чий статок становить приблизно 200 мільярдів доларів

Для шикарного весілля 29-річний Олександр Арно та його прекрасна кохана Жеральдін Гюйо вибрали казкову Венецію, а гостями церемонії стали зірки першої величини, враховуючи Бейонсе і Роджера Федерера. Не дивно, що таблоїди вже назвали весілля виконавчого віце-президента ювелірного бренду Tiffany & Co "найгламурнішим весіллям сезону".

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Син Бернара Арно, найбагатшої людини Європи, а іноді й найзаможнішого в світі (це залежить від котирування акцій), міг собі дозволити шикарне торжество. Але на перші сторінки глянцю члени цього сімейства потрапляють тільки в подібних особливих випадках. Зазвичай вони поводяться досить скромно та не афішують своє особисте життя. Найчастіше, нелегко навіть знайти інформацію про самого Бернара, не кажучи вже про його численних нащадків, які зараз займаються найбільш шикарною сімейною справою в світі. Адже в концерн LVMH входять такі дорогі марки, як Louis Vuitton, Moët, Hennessy, Givenchy, Dior, Kenzo, Bulgari та багато багато інших. Усього понад 70 компаній.

Фокус з'ясував найцікавіше про династію Арно, яка забезпечує предметами розкоші весь світ.

Бернар Арно

[ + – ] Бернар Арно й Олександр Арно в Пекіні Фото: Instagram alexandrearnault

72-річний патріарх сімейства починав у будівельній компанії свого батька Ferret-Savinel. За чутками, саме він переконав свого батька займатися нерухомістю. Потім він очолив компанію, а згодом і продав її, причому батько Бернара дізнався про це вже постфактум.

У світ моди, шику і гламуру колишній будівельник потрапив випадково. У 1980-ті він підшукував напрямки, куди б можна було вкласти гроші.

У світ моди Арно, як пише преса, потрапив практично випадково. У 80-ті він шукав, куди б вкласти кошти, і придбав в уряду Франції текстильний конгломерат Boussac, який володів, серед інших, і Будинком моди Christian Dior. Світ моди "зачепив" Арно, що виріс на будмайданчиках, настільки, що він почав вивчати теорію текстильного бізнесу, а потім і взагалі вирішив створити концерн, що виробляє товари класу "люкс". Для початку він звільнив головного дизайнера будинку Dior Джанфранко Ферре і найняв молодого й амбітного Джона Гальяно. У 1989 році Арно скупив 24% акцій LVMH за 1,8 млрд доларів. У 1990 році, маючи в руках уже 43% акцій, Бернар очолив LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), звільнив усіх топменеджерів і почав керувати компанією разом із батьком. Тоді його прозвали "Вовком у кашемірі" за те, що Арно звільнив 9 000 робітників, незважаючи на обіцянку зберегти робочі місця. Такий був старт Бернара, а 17 червня 2021 року статки власника Louis Vuitton і Dior уперше перевищили 200 мільярдів доларів, і в LVMH понад 70 компаній.

Однак про самого Бернара відомо не так багато. Він дуже рідко дає інтерв'ю, заслужив прізвисько "найбільш мовчазного мільярдера" і про нього ширяться найнеймовірніші чутки. Наприклад, про те, що навіть його діти звертаються до нього на "Ви", а посмішки від нього неможливо домогтися. Сам він розповідав, що любить іноді обслуговувати клієнтів у своїх магазинах, щоб зрозуміти, що можна поліпшити. Робить він це найчастіше в Азії, де його не знають в обличчя.

Але точно відомо, що Бернар Арно відомий меценат, наприклад, він пожертвував 200 мільйонів доларів на ремонт собор Паризької Богоматері, який постраждав від пожежі. Він любить шоколад і біфштекс із кров'ю, зібрав колекцію полотен художників епохи Відродження і прекрасно грає на піаніно.

Він також інвестував у Netflix ще в 1999 році, а також зайнявся яхтовим бізнесом і купив Princess Yachts у 2008 році. Володіє він суперяхтою з музичною назвою "Симфонія" і проживає в 150-річному маєтку в Бордо, Франція. Також у Бернара є маєток у Сен-Тропе, п'ять будинків у Беверлі-Гіллз, загальною вартістю 125 мільйонів доларів і власний острів Індиго на Багамських островах.

Арно був одружений двічі. З першою дружиною Анною Деваврін, багатою спадкоємицею, він розлучився в 1990-му році. У цьому шлюбі в пари народилися двоє дітей — Антуан і Делфін.

[ + – ] Гелен Мерсьє — друга дружина Бернара Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Друга дружина Бернара — канадська піаністка Гелен Мерсьє. З нею в мільярдера троє дітей — Олександр, Фредерік і Жан.

Антуан Арно

Старший син "вовка в кашеміровому пальто". Востаннє на перші сторінки таблоїдів потрапляв у 2020 році, коли одружився з відомою моделлю Наталією Водяновою. Однак пара разом із 2011 року. І в них двоє спільних дітей — сини Максим та Роман.

[ + – ] Антуан Арно та Наталія Водянова Фото: https://www.instagram.com/natasupernova [ + – ] Антуан Арно та Наталія Водянова Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Зараз Антуан очолює бренд Berluti та є головою ради директорів бренду Loro Piana, що виробляє одяг із вовни та кашеміру. Однак починав він із малого: продавав сумки в бутіку Louis Vuitton. На відміну від свого мовчазного батька, Антуан дуже публічна особа, але без крайнощів, проте його частіше можна побачити на модних вечірках, ніж його таємного батька. Саме Антуан, працюючи в рекламному відділі Louis Vuitton, умовив Михайла Горбачова, Мухаммеда Алі та Кіта Річардса знятися в рекламі бренду.

Делфіна Арно

Дочку Бернар з юності готував до того, що вона працюватиме в сімейному бізнесі. Починала вона в модному будинку Dior, ще під час його співпраці з Джоном Гальяно. Спочатку продавала в бутіку парфумерію, потім її підвищили до співробітника, котрий відповідає за взуття.

"Я відповідала за взуття. Я працювала з взуттєвими дизайнерами і повинна була знати, чи все гаразд у нашій колекції", — розповідала Делфіна в інтерв'ю. Сам гордий батько неодноразово згадував, що його дочка дуже відповідальна і працьовита. Вона працювала навіть за день до пологів. Утім, інсайдери кажуть, що Делфіна досить жорсткий керівник і носить прізвисько "вовчиця в кашемірі" за аналогією з її батьком. Зараз вона обіймає посаду директорки та виконавчої віцепрезидентки Louis Vuitton.

[ + – ] Делфіна Арно — дочка Бернара Арно Фото: Getty Images

Саме Делфіна порадила запросити на високі посади дизайнерів Рафа Сімонса і Ніколя Жескьера і вона ж заснувала премію LVMH Prize для молодих дизайнерів. Єдина дочка Бернара Арно вийшла заміж у 2005 році за винороба Алессандро Валларіно Ганса. Весілля на якому були присутні політики та зірки, зіграли в католицькому соборі XIII століття в місті Базас департаменту Жиронда. Сукню Делфіни шив Джон Гальяно. Утім, подружжя розлучилося через п'ять років. Зараз Делфіна живе з бізнесменом Ксав'є Ньєлі, який заробив свої мільярди на мобільному зв'язку і телекомунікації. Також він є співвласником газети Le Monde і володіє правами на культову пісню My Way. У Делфіни в 2012 році народилася дочка.

Делфіна Арно не любить давати інтерв'ю, вельми потайлива, а тому відомо про неї небагато: любить мистецтво, займається плаванням і тенісом. Відпочивати воліє в колі сім'ї за переглядом кіно.

Олександр Арно

Саме Олександр змусив про себе говорити, влаштувавши шикарне весілля у Венеції. 29-річний юнак очолив німецький бренд Rimowa, що випускає сумки та валізи і для просування якого нещодавно знялася Ріанна.

З чуток, саме він переконав батька придбати цей сімейних бренд і відповідав за спільні проєкти разом із Dior, Fendi, Off-White і з культовим американським street-wear-брендом Supreme. Цю лімітовану колекцію продали за лічені секунди.

[ + – ] Олександр Арно з батьками в Москві Фото: Instagram alexandrearnault [ + – ] Олександр Арно Фото: Instagram alexandrearnault

Починав він, як і брат із сестрою, зі скромної посади в родинній справі. Він проходив практику в сімейній компанії Groupe Arnault, яка інвестує в цифрові програми та сервіси на зразок Uber, Spotify або Airbnb, і заробив там репутацію digital-реформатора. Також Олександр пробував себе в ролі діджея, але це, скоріше, було розвагою, ніж серйозною справою, хоч він і мав успіх.

[ + – ] Весілля Олександра Арно та Жеральдін Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault [ + – ] Весілля Олександра Арно та Жеральдін Гюйо Фото: Instagram alexandrearnault

Зараз Олександр одружений із Жеральдін Гюйо, дизайнеркою власного бренду сумок та аксесуарів D'Estrеe і вирушив у весільну подорож.

Фредерік Арно

Фредерік Арно з 2018 року обіймав посаду директора зі стратегії та цифрових технологій у швейцарській годинниковій компанії TAG Heuer. Він випускник французького коледжу Ecole Polytechnique. І серед його заслуг — випуск нового покоління "розумних" годинників TAG Heuer Connected. У червні 2020 року був призначений виконавчим директором TAG Heuer.

[ + – ] Фредерік Арно з братом Олександром Фото: Instagram alexandrearnault

Фредерік не менш потайливий, ніж його батько, брати і сестра. Схоже — це сімейна риса. У нього закритий акаунт в Instgram і про його особисте життя відомо лише, що в 2015 році він зустрічався з якоюсь Фернандою Моттура. Також відомо, що він відмінний піаніст.

Жан Арно

Жан живе в Лондоні та навчається в Imperial College. І поки жодної високої посади в сімейному бізнесі йому не дісталося.

[ + – ] Жан Арно з братами Олександром та Фредеріком Фото: Instagram alexandrearnault

Утім, він уже пройшов практику в бутіку Louis Vuitton на Єлисейських Полях — як продавець-консультант. Його акаунти також закриті, але за чутками, є у нього, крім прихованості, ще одна сімейна риса: він грає на піаніно та гітарі.