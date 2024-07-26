На весіллі найбагатшого нареченого Індії вручали подарунки за 3 мільйони доларів

Анант Амбані та Радика Мерчант одружилися в липні 2024 року. Втім, святкування розпочалися ще в березні з виступу Ріанни.

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Деякі з відомих гостей, які відвідали розкішне весілля Ананта Амбані та Радики Мерчант у Мумбаї на початку липня 2024, отримали подарунки за понад 3 млн доларів. Про це пише US Weekly.

Серед тих, хто відвідав багатоденне святкування, були Кім Кардашʼян, Хлої Кардашʼян, Нік Джонас, Борис Джонсон з дружиною, Пріянка Чопра та Джон Сіна. Деяким з них надіслали приватні літаки, вручили коштовності та подарунки за мільйони доларів.

Хоча вони "не змогли зберегти всі свої коштовності", які носили на розкішному весіллі, зіркам, які також отримали запрошення із чистого золота, як повідомляється, "дозволили залишити деякі".

Тим часом індійська акторка Пріянка Чопра дружила із сім'єю Амбані "роками", тому "її витрати на відвідування були за власний кошт".

Ріанна, Джастін Бібер, Андреа Бочеллі, Backstreet Boys, Девід Гетта, Кеті Перрі та Пітбуль виступали на передвесільних вечірках, сезон яких почався ще не початку року.

Сестри Кардашʼян на весіллі родини Амбані

"Усім виконавцям платили на 50 відсотків більше від їхньої ринкової вартості", — розповіло джерело.

Ріанна отримала понад 6 мільйонів доларів за своє березневе шоу. Джастін Бібер заробив приблизно 10 мільйонів доларів за виступ перед літньою церемонією.

Анант Амбані та Радика Мерчант Фото: Getty Images

Загалом весілля сина Мукеша Амбані обійшлося в близько 600 млн доларів. І ця сума, як повідомляється, становить лише пів відсотка статків родини Амбані.

Нагадаємо, де живе найбагатша родина Індії.

Також Фокус писав про критику вбрання Кім Кардашʼян на весіллі індійських мільярдерів.