Імперська вежа Амбані: де живе одна з найбагатших родин Індії (фото, відео)

Величезний будинок мільярдера Амбані за площею майже втричі більший, ніж німецький Рейхстаг. Там навіть є "снігова" кімната, призначена для захисту від літньої спеки.

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Коли справа доходить до цієї сім'ї індійських мільярдерів, усе вимірюється в найвищому ступені. Це стосується не тільки весіль і заручин їхніх дітей, а й особливо їхнього будинку. Індійська сім'я Амбані володіє величезними статками, повідомляє Bild.

Глава сім'ї, 66-річний Мукеш Амбані володіє статками на суму близько 117 мільярдів доларів США. Він є главою компанії Reliance Industries Limited і проживає зі своєю сім'єю в другому за вартістю приватному будинку у світі під назвою "Антілія".

Мільярдер Мукеш Амбані з дружиною Нітою Амбані Фото: instagram.com/nita.ambaniii

Висота 27-поверхової будівлі — 173 метри, площа — близько 37 000 квадратних метрів, що майже втричі більше за Рейхстаг (13 290 квадратних метрів. — Ред.). Будинок-вежа стоїть на ділянці площею один гектар на Алтамаунт-роуд у Мумбаї, що в Індії.

Будинок Амбані в Мумбаї Фото: Вiкiпедiя

Імперська вежа

Будівлю зводили з 2006 по 2010 рік за проєктом архітекторів Perkins+Will із Чикаго. Кажуть, що ідея побудувати таку нерухомість для сім'ї спала на думку дружині багатія 60-річній Ніті Амбані під час перебування в готелі Mandarin Oriental у Нью-Йорку.

Житлова вежа розрахована на землетрус силою 8 балів. До того ж будівля заснована на традиційній індійській концепції Васту, яку можна порівняти з фен-шуй. Це означає, що все засновано на квадраті, основній геометричній одиниці Васту.

Ніта Амбані Фото: instagram.com/nita.ambaniii

У будинку є кілька рівнів "живих" садів, які відокремлюють гараж від житлових приміщень нагорі. У вестибюлі встановлено дев'ять швидкісних ліфтів, що ведуть на рівень паркування та в житлові приміщення резиденції Амбані.

Ніта Амбані Фото: instagram.com/nita.ambaniii

Два ліфти призначені для персоналу. Із вестибюля двоє сходів ведуть до бальної зали відкритого планування. Окрему танцювальну студію було відкрито для Ніти Амбані, яка є храмовою танцівницею.

Тут також є кафе-морозиво, храм, театр на 50 місць, оздоровчий центр зі SPA та центром йоги, а також снігова кімната.

Витрати на утримання

Близько 600 співробітників піклуються про добробут Амбані, і їхня зарплата вища за середню. Наприклад, за даними "India Times", особистий кухар заробляє близько 200 000 індійських рупій за місяць, що еквівалентно 2230 євро. Для порівняння: середня зарплата в Індії становить близько 360 євро на місяць.

Імовірно, утримання самої будівлі коштує близько 270 000 євро за місяць. Але сім'я Амбані любить розкіш, зокрема й дорогі автомобілі.

Дорогі автомобілі Амбані

Сім'я володіє цілим парком розкішних машин, і, як кажуть, їх близько 170. Серед колекції автомобілів особливо виділяється рожевий Rolls-Royce Phantom. Він належить Ніті Амбані.

За інформацією журналістів, у шестиповерховому гаражі "Антілії" можна знайти скарби автомобільного мистецтва, такі як Mercedes-Maybach S600 Guard, BMW 760Li, Ferrari 812 Superfast, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Maserati Levante і Rolls-Royce Cullinan.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що Іванка Трамп у приголомшливій сукні відвідала торжество індійських мільярдерів. Весілля Ананта Амбані та Радіки Мерчант стане грандіозною подією. Уже запрошено понад 1000 гостей.