Іванка Трамп у приголомшливій сукні відвідала торжество індійських мільярдерів (фото)

Весілля Ананта Амбані та Радики Мерчант стане грандіозною подією. Уже запрошено понад 1000 гостей.

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Цього літа в Індії відбудеться весілля століття. Узами шлюбу себе зв'яжуть представники найбагатших родин країни: Ананта Амбані та Радика Мерчант. На весіллі будуть кінозірки, знаменитості та багаті люди. Відомо, що на передвесільній урочистості, яка розпочалася 1 березня і тривала три дні, були присутні Білл Гейтс, Марк Цукерберг і донька 45-го президента США Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером і донькою Арабеллою, повідомляє Еxpress.

Іванка Трамп поділилася в Instagram чудовими фотографіями з донькою і чоловіком на урочистості в Індії.

"Перша ніч в Індії — чарівний вечір в Еверленді! Шлю теплі побажання Ананту і Радику нескінченного щастя і любові в момент, коли вони разом вирушають у цю чудову пригоду", — написала Іванка.

Для святкового вечора вона обрала елегантну сукню довжиною до підлоги з глибоким вирізом і розшитими золотисто-срібними паєтками. Відомий індійський кутюр'є, дизайнер і стиліст Маніш Малхотра охарактеризував сукню Іванки, як сарі з золотими і срібними смужками, яке продається за ціною 2535 фунтів стерлінгів (понад 122 000 грн. — ред.).

Її чоловік Джаред був одягнений у чорний традиційний індійський бандхгала на ґудзиках, а донька Арабелла одягла чарівну блискучу синю сукню.

Шанувальники в коментарях зазначили, що Іванка мала прекрасний вигляд у блискучій сукні: "Прекрасні фотографії! Ваша сукня просто приголомшлива!", "Джаред має набагато кращий вигляд із бородою, йому слід залишити її", "Сукня Іванки Трамп чудова!".

Відома американська співачка Ріанна очолила п'ятничну розважальну програму. Повідомляється, що за виступ на урочистостях їй заплатили 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що Білл Гейтс і Гілларі Клінтон відвідають весілля найбагатших людей Індії, яке відбудеться цього літа. Узами шлюбу себе зв'яжуть представники найбагатших родин країни: Анант Амбані та Радика Мерчант.