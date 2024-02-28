Білл Гейтс і Гілларі Клінтон відвідають весілля найбагатших людей Індії

Весілля Ананта Амбані та Радики Мерчант стане грандіозною подією. Уже запрошено понад 1000 гостей і 21 кухаря, щоб їх нагодувати. Серед гостей також буде Марк Цукерберг.

Related video

Цього літа в Індії відбудеться весілля століття. Узами шлюбу себе зв'яжуть представники найбагатших родин країни: Ананта Амбані та Радика Мерчант. На весіллі будуть кінозірки, знаменитості та мільярдери. Зокрема Гілларі Клінтон і Марк Цукерберг, який нещодавно почав будувати притулок на Гаваях на випадок Судного дня. Про це пише Daily Mail.

29-річна Радика Мерчант — дочка мільярдера Шрі Вірена Мерчанта, генерального директора приватної медичної компанії Encore Healthcare.

Анант Амбані та Радика Мерчант Фото: Getty Images

Тим часом 28-річний Анант Амбані є молодшим сином Мукеша Амбані, найбагатшої людини Індії та керуючого директора компанії Reliance Industries, дохід якої становить 110 мільярдів доларів.

Підготовка йде повним ходом. І вже відомо, що весілля відвідають Гілларі Клінтон, Білл Гейтс і Марк Цукерберг.

Батьки нареченого і нареченої замовили 2500 різних варіантів їжі для 1000 гостей. І найняли для обслуговування торжества 21 кухаря. Попередньо, всіх ВІП-гостей запросили на урочистість цими вихідними, яка відбудеться в будинку Ананта в Джамнагарі.

Цікаво, але раніше Білл Гейтс, Марк Цукерберг і Гілларі Клінтон були присутні на настільки ж екстравагантному весіллі сестри нареченого в листопаді 2018 року.

У запрошенні на передвесільні урочистості, яке широко циркулювало в соціальних мережах, йшлося: "Із серцями, сповненими радості та хвилювання, ми запрошуємо вас на передвесільні урочистості Ананта і Радики в нашому будинку в Джамнагарі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бачити вас із нами, щоб розділити нашу радість, любов і сміх і створити спогади, які ми будемо зберігати вічно".

Гостям також розіслали вказівки щодо дрес-коду. У п'ятницю ввечері близькі щасливої пари насолодяться коктейльною вечіркою в стилі "Вечір у країні вічності".

Сім'я Амбані

Наступного дня їм було запропоновано надіти "зручне взуття" для прогулянки до центру порятунку тварин нареченого Reliance, який займає територію в 650 акрів і є домом для більш ніж 2000 тварин.

Того ж вечора пара проведе своє шоу Mela Rogue, і гостям було запропоновано одягнутися в "сліпучому романтичному стилі".

На третій день гостям було запропоновано взяти з собою що-небудь "невимушено-шикарне".

Заключним заходом стане Хаштакшар, що перекладається як "підпис", і очікується, що гості будуть вдягнені в традиційний одяг, такий як шервані та сарі.

За чутками, на вечірці виступить Ріанна. І це цілком можливо, бо на весіллі сестри Ананта 2018 року виступала Бейонсе, якій сім'я заплатила співачці 6 мільйонів доларів. Сестра Ананта, випускниця Єльського університету, Іша, вийшла заміж за магната нерухомості Ананда Пірамала, друга дитинства і сина ще одного надбагатого бізнесмена, на весіллі, яке, як вважають, обійшлося в 100 мільйонів доларів.

Весілля Іші Амбані

Місцеві ЗМІ повідомляють, що гості подорожуватимуть до міста Джамнагар чартерними рейсами і поромами, і їм повідомили, що на пару дозволено не більше трьох валіз.

Індійське видання National News повідомляє, що всі 1000 гостей матимуть доступ до послуг пральні, а їхніми образами займатимуться перукарі, візажисти і драпірувальники сарі.

За даними The Times of India, кухарі розкішного готелю Jardin приготували понад 2500 страв японської, мексиканської та тайської кухні.

Інсайдер повідомив виданню, що гостям буде надано вибір із 75 варіантів сніданку і ще 225 і 275 варіантів обіду і вечері.

Також буде запропоновано 85 варіантів харчування для традиційної опівнічної трапези, яка триває з 12 до 4 ранку.

Ба більше, інсайдер також заявив, що жоден пункт меню не буде повторюватися протягом трьох днів.

Передвесільні урочистості відбудуться в найрозкішніших місцях Удайпура, відомого як "місто озер": у п'ятизірковому готелі Oberoi Udaivilas і міському палаці XVIII століття.

Нагадаємо, раніше розкішне весілля зіграв принц Брунею Абдул Матін. Серед гостей були члени королівської сім'ї з Саудівської Аравії та Йорданії, король Малайзії Абдалла і королева Азіза, король Бутану Джігме і королева Джецун Пема, а також президент Індонезії Джоко Відодо і лідер Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.