Марк Цукерберг та Іванка Трамп приїхали в Індію на передвесільну вечірку мільярдерів

Анант Амбані, син найбагатшої людини Індії, зіграє весілля цього літа. А зараз із усього світу з'їхалися багаті й знамениті гості, для яких виступатиме Ріанна.

Related video

Марк Цукерберг та Іванка Трамп приєдналися до зоряного списку гостей, включно з Ріанною, у Джамнагарі в перший день передвесільних урочистостей для пари мільярдерів: Ананта Амбані та Радики Мерчант. Анант — син найбагатшої людини Індії, а його наречена — дочка багатого промисловця. Про це пише Daily Mail.

Керівник Meta Марк Цукерберг та Іванка Трамп приєдналися до Ріанни в Індії на екстравагантній передвесільній вечірці, організованій найбагатшою людиною Азії. Очікується, що в урочистостях візьмуть участь й інші впливові гості. Уже прибув Білл Гейтс.

Білл Гейтс у Джамнагарі

Світові технологічні боси, гіганти індустрії, зірки Боллівуду, поп-зірки та політики також візьмуть участь у триденному заході, який організовує магнат-мільярдер Мукеш Амбані для свого сина Ананта і Радики Мерчант, дочки багатих фармацевтичних магнатів.

Цукерберга і дружину засновника Facebook Прісциллу Чан сфотографували в рідному місті Амбані Джамнагарі разом зі старшою донькою колишнього президента США Дональда Трампа Іванкою.

Пізніше і сам Марк опублікував фото з дружиною у святковому вбранні. Цукерберг хизувався в чорному костюмі з вишитими бабками, а його дружина — у сукні із золотими квітами.

Марк Цукерберг і Прісцилла Чан у Джамнагарі Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

Ріанна, яка народила другу дитину в серпні, планує очолити п'ятничну розважальну програму під час свого першого публічного виступу після минулорічного Суперкубка . Повідомляється, що за виступ на урочистостях їй заплатять 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ріанна в Джамнагарі

66-літній Мукеш Амбані є головою Reliance Industries — найбільшої компанії Індії за ринковою капіталізацією — і 10-ю найбагатшою людиною у світі згідно зі списком мільярдерів Forbes зі статками понад 116 мільярдів доларів.

Святкування обійдеться в приголомшливі 150 мільйонів доларів. За чутками, вартість одного тільки контракту на кейтерингове обслуговування, укладеного з однією з провідних груп п'ятизіркових готелів Індії, становить близько 20 мільйонів доларів.

Іванка Трамп прибула в Джамнагар

Інсайдери, близькі до сім'ї Амбані, заявили, що ця цифра "значно збільшиться", і ще мільйони планують витратити в липні, коли в Мумбаї відбудеться весілля сина Амбані Ананта і Радики Мерчант.

На весіллі сестри Ананта, Іші, яке відбулося 2018 року, виступала Бейонсе. Її концерт обійшовся в 6 мільйонів доларів.

Разом із рахунком за свій тригодинний концерт Ріанна попросила приготувати для неї одну з її улюблених страв — куряче каррі, поки вона буде в країні.

Джерело повідомило: "Ріанна розповіла організаторам, що любить куряче каррі, і наполягла на тому, щоб вона спробувала справжнє індійське каррі. Ви не можете звинувачувати її, тому що на цих святах готуватимуть одні з найкращих кухарів Індії. Я можу запевнити вас, що Ріанна зможе з'їсти найкраще куряче каррі, яке вона коли-небудь куштувала".

Анант Амбані та його наречена Радика Мерчант Фото: Getty Images

Розкішна передвесільна вечірка триватиме кілька днів. У середу ввечері Амбані і його дружина Ніта організували триденне свято для більш ніж 51 000 жителів села в селищі Релайанс у його рідному місті Джамнагар, у західному індійському штаті Гуджарат.

Місто Джамнагар, прикрашене до вечірки

Нагадаємо, раніше розкішне весілля зіграв принц Брунею Абдул Матін. Серед гостей були члени королівської сім'ї з Саудівської Аравії та Йорданії, король Малайзії Абдалла і королева Азіза, король Бутану Джігме і королева Джецун Пема, а також президент Індонезії Джоко Відодо і лідер Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.