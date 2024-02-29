Ріанна прилетіла до Індії, щоб виступити для місцевих мільярдерів

Співачка виступатиме на передвесільній вечірці Ананта Амбані, сина найбагатшої людини Індії. Його наречена Радика Мерчант походить із семи багатих промисловців.

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Ріанна вже прибула до Індії, щоб виступити на передвесільному торжестві сина найбагатшої людини Індії. Раніше мільярдер Мукеш Амбані заплатив Бейонсе 6 мільйонів доларів за виступ на весіллі його дочки Іші. Про це пише Daily Mail.

Майбутнє весілля Ананта Амбані вже називають весіллям року. Саме весілля відбудеться влітку. Поки проходять передвесільні урочистості. Ріанна вже прибула в Джамнагар на передвесільну вечірку, після того, як наречений і його наречена розпочали святкування, нагодувавши понад 50 000 жителів міста.

Ріанна в Індії

Очікується, що на триденну вечірку приїдуть зірки Боллівуду, поп-ікони, багатії та політики.

36-річна Ріанна, яка виступає на святкуванні, та її партнер A$AP Rocky вже прогулялися містом. Також її асистенти котили візок з її сином. Розмір гонорару не розголошується. Повідомляється, що на весілля своєї доньки 2018 року Амбані запросив Бейонсе і заплатив 6 мільйонів доларів за приватний концерт для гостей.

Ріанна в Індії

66-річний Мукеш Амбані, голова нафтового гіганта Reliance Industries, є найбагатшою людиною Азії згідно зі списком мільярдерів реального часу Forbes зі статками понад 114 мільярдів доларів.

У середу ввечері Амбані і його дружина Ніта, а також їхній син Анант і його наречена Радика Мерчант організували триденне свято для мешканців села в селищі Релайанс у його рідному місті Джамнагар, у західному індійському штаті Гуджарат.

28-річний Анант, який також є директором у радах директорів кількох фірм, що належать Reliance, одружиться з 29-річною Мерчант, донькою промисловця, яка є донькою мільярдера Шрі Вірена Мерчанта, генерального директора приватної медичної компанії Encore Healthcare.

Радика Мерчант із батьками

У 2018 році Амбані провів для своєї доньки Іші найдорожче весілля в Індії, яке, як повідомляється, обійшлося в 100 мільйонів доларів.

Для Ананта, окрім Ріанни, виступатимуть ілюзіоніст Девід Блейн і Ділджіт Досандж із Боллівуду. Серед гостей, як повідомляється, будуть засновник Microsoft Білл Гейтс, керівник Meta Марк Цукерберг і Гілларі Клінтон.

Анант Амбані та Радика Мерчант Фото: Getty Images

Також серед запрошених — глава Disney Роберт Айгер, якого запросили після угоди, укладеної в середу між Reliance Industries і Walt Disney про злиття їхніх індійських медіа-бізнесів.

Очікують також Іванку Трамп, доньку колишнього президента США, а також колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більдта, колишнього прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера і короля Бутану.

Зірки Боллівуду Амітабх Баччан і Шахрукх Кхан, ікони крикету Сачін Тендулкар і М.С. Дхоні, а також титан індустрії Гаутам Адані також у списку надбагатої еліти Індії.

Сім'я Амбані будує індуїстський храмовий комплекс у Джамнагарі, щоб зберегти "багату культурну і духовну самобутність Індії в центрі весільних урочистостей", повідомив Reliance Foundation у соціальних мережах.

Повідомляють, що наречений і наречена найняли 21 кухаря, щоб нагодувати 1000 гостей на розкішному заході в будинку батьків Ананта в Джамнагарі цими вихідними.

Радика Мерчант

За даними The Times of India, кухарі розкішного готелю Jardin приготували понад 2500 страв японської, мексиканської та тайської кухні.

Першим натяком на розкіш весілля стала майстерно вишита і позолочена коробка Dolce & Gabbana, яку гості отримали як запрошення.

У кожній вишуканій упаковці з рожевим принтом містилася серія розкішних листівок, які розкривали подробиці подій, що відбудуться під час передвесільних урочистостей.

Нагадаємо, раніше розкішне весілля зіграв принц Брунею Абдул Матін. Серед гостей були члени королівської сім'ї з Саудівської Аравії та Йорданії, король Малайзії Абдалла і королева Азіза, король Бутану Джігме і королева Джецун Пема, а також президент Індонезії Джоко Відодо і лідер Філіппін Фердинанд Маркос-молодший.