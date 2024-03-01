Марк Цукерберг и Иванка Трамп приехали в Индию на предсвадебную вечеринку миллиардеров

Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии, сыграет свадьбу этим летом. А сейчас со всего мира съехались богатые и знаменитые гости для которых будет выступать Рианна.

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Марк Цукерберг и Иванка Трамп присоединились к звездному списку гостей, включая Рианну, в Джамнагаре в первый день предсвадебных торжеств для пары миллиардеров: Ананта Амбани и Радики Мерчант. Анант – сын самого богатого человека Индии, а его невеста – дочь богатого промышленника. Об этом пишет Daily Mail.

Руководитель Meta Марк Цукерберг и Иванка Трамп присоединились к Рианне в Индии на экстравагантной предсвадебной вечеринке, организованной самым богатым человеком Азии. Ожидается, что в торжествах примут участие и другие влиятельные гости. Уже прибыл Билл Гейтс.

Билл Гейтс в Джамнагаре

Мировые технологические боссы, гиганты индустрии, звезды Болливуда, поп-звезды и политики также примут участие в трехдневном мероприятии, которое организует магнат-миллиардер Мукеш Амбани для своего сына Ананта и Радики Мерчант, дочери богатых фармацевтических магнатов.

Цукерберг и жена основателя Facebook Присцилла Чан были сфотографированы в родном городе Амбани Джамнагаре вместе со старшей дочерью бывшего президента США Дональда Трампа Иванкой.

Позже и сам Марк опубликовал фото с женой в праздничных нарядах. Цукерберг щеголял в черном костюме с вышитыми стрекозами, а его жена — в платье с золотыми цветами.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан в Джамнагаре Фото: Mark Zuckerberg/Instagram

Рианна, родившая второго ребенка в августе, планирует возглавить пятничную развлекательную программу во время своего первого публичного выступления после прошлогоднего Суперкубка . Сообщается, что за выступление на торжествах ей заплатят 5 миллионов фунтов стерлингов.

Рианна в Джамнагаре

66-етний Мукеш Амбани является председателем Reliance Industries – крупнейшей компании Индии по рыночной капитализации – и 10-м самым богатым человеком в мире согласно списку миллиардеров Forbes с состоянием более 116 миллиардов долларов.

Празднование обойдется в ошеломляющие 150 миллионов долларов. По слухам, стоимость одного только контракта на кейтеринговое обслуживание, заключенного с одной из ведущих групп пятизвездочных отелей Индии, составляет около 20 миллионов долларов.

Иванка Трамп прибыла в Джамнагар

Инсайдеры близкие к семье Амбани заявили, что эта цифра "значительно увеличится", и еще миллионы планируется потратить в июле, когда в Мумбаи состоится свадьба сына Амбани Ананта и Радики Мерчант .

На свадьбе сестры Ананта, Иши, которая состоялась в 2018 году, выступала Бейонсе. Ее концерт обошелся в 6 миллионов долларов.

Вместе со счетом за свой трехчасовой концерт Рианна попросила приготовить для нее одно из ее любимых блюд — куриное карри, пока она будет в стране.

Источник сообщил: "Рианна рассказала организаторам, что любит куриное карри, и настояла на том, чтобы она попробовала настоящее индийское карри. Вы не можете винить ее, потому что на этих праздниках будут готовить одни из лучших поваров Индии. Я могу заверить вас, что Рианна сможет съесть лучшее куриное карри, которое она когда-либо пробовала".

Анант Амбани и его невеста Радика Мерчант Фото: Getty Images

Роскошная предсвадебная вечеринка продлится несколько дней. В среду вечером Амбани и его жена Нита организовали трехдневный праздник для более чем 51 000 жителей деревни в поселке Релайанс в его родном городе Джамнагар, в западном индийском штате Гуджарат.

Город Джамнагар, украшенный к вечеринке

Напомним, ранее роскошную свадьбу сыграл принц Брунея Абдул Матин. Среди гостей были члены королевской семьи из Саудовской Аравии и Иордании, король Малайзии Абдалла и королева Азиза, король Бутана Джигме и королева Джецун Пема, а также президент Индонезии Джоко Видодо и лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший.