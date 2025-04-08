"Глупее мешка кирпича": Маск обозвал "д*м" Наварро, торгового советника Трампа (скриншот)

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности Илон Маск грубо отреагировал на слова советника президента Дональд Трампа по вопросам торговли Питера Наварро. Наварро раскритиковал автомобили Tesla, которые выпускаются компанией Маска, в эфире национального телеканала CNBC. В ответ советника обозвали словом, которое означает человека с ментальными проблемами.

Related video

Критика чиновника Белого дома и заявление Маска появились в аккаунте миллиардера в соцсети X (Twitter).

Илон Маск реакцию на слова Наварро опубликовал днем 8 апреля. Миллиардер обозвал Питера Наварро и заверил, что слова торгового советника Дональда Трампа являются ложью. В следующей заметке есть дополнения. В частности, указывается, что Tesla — это автомобиль американского производства, а Наварро сравнили с мешком кирпичей.

"Тесла — один из самых американских автомобилей. Наварро глупее мешка кирпичей", — написал Маск.

Заявление Илона Маска — реакция на обвинения в отношении авто Tesla Фото: Скриншот

Через несколько минут миллиардер уточнил, что имеет в виду. Маск заверил, что Tesla является "самым вертикально интегрированным автопроизводителем в Америке с самым высоким процентом американского содержания".

Заявление Илона Маска — детали

Конфликт Маска с Наварро начался 13 часов назад, когда торговый советник Трампа дал комментарий телеканалу CNBC. Советник заявил, что на заводах миллиардера автомобили производят из деталей, полученных из других стран. Например, запчасти двигателей приходят из Японии и Китая, а электроника — из Тайваня. При этом чиновник пояснил, что цель новой таможенной политики Трампа в том, чтобы все составляющие изготавливались именно в США.

"Мы все в Белом доме понимаем (и американский народ понимает), что Илон — производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей — он сборщик автомобилей. Разница между нами и Илоном заключается в том, что мы хотим, чтобы шины изготавливались в Акроне. Мы хотим, чтобы передачи производились в Индианаполисе. Мы хотим, чтобы двигатели производились во Флинте и Сагино. Мы хотим, чтобы автомобили производились здесь", — сказал Наварро.

Отметим, 8 апреля агентство Reuters сообщило, что Илон Маск якобы следит за чиновниками Белого дома с помощью "искусственного интеллекта". Для анализа работы чиновников активно применяют чат-бот Grok AI, рассказали журналисты. На сегодня "под прицелом" Департамента эффективности правительства США (DOGE) находится Агентство по охране окружающей среды: работников проверяют на лояльность к Трампу.

Напоминаем, Bloomberg рассказало, сколько денег потерял Маск благодаря введению пошлин Трампа. Между тем 7 апреля американский миллиардер рассказал, насколько близкими географически являются США и Россия.