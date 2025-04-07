"Пешком по ледяному мосту": Илон Маск показал близость России и США (видео)

Американский миллиардер Илон Маск показал минутный ролик о географической близости США и России. Две страны разделяют менее 100 километров Берингова пролива.

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Видеокадры бизнесмен опубликовал в своей социальной сети Х.

Авторы клипа обращают внимание, что в Беринговом проливе есть два острова: Малый Диомед и Большой Диомед. Первый принадлежит США, а второй — РФ, но между ними расстояние менее 4 километров.

Американский остров представляет собой самый изолированный город, там проживает 82 гражданских лица в маленьком одноименном городке. Российская часть острова территориально больше, постоянного населения там нет, есть лишь база пограничников.

"Зимой вода замерзает и между двумя островами образуется ледяной мост. Можно пересечь границу просто пешком", — рассказывает автор.

При этом разница во времени между двумя островами — 21 час. Оказавшись в России со стороны США, человек буквально попадает в будущее и становится "путешественником во времени".

В комментариях к публикации Маска часть пользователей соцсети положительно оценили факты из видео и призвали к союзничеству с Россией.

"Дикость. США и РФ — соседи, у них должны быть естественное партнерство", — написал блогер Йэн Майлз Чон.

Напомним, 5 апреля жители 50 штатов США выразили недовольство политикой действующего президента страны Дональда Трампа и его старшего советника Илона Маска.

Источники Politico рассказывали, что Илон Маск скоро может уйти с должности. Возможно, миллиардер вернется к своему бизнесу.