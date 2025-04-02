Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности в DOGE: исчезнет ли он "с орбиты" Трампа, — Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил ближайшему окружению, что вскоре Илон Маск уйдет со своей должности. Они якобы вместе решили, что ему пора вернуться к работе.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам издания со ссылкой на анонимные источники, президент остается довольным инициативой Маска и работой его Департамента эффективности правительства. Впрочем, последние дни они якобы поговорили и пришли к мнению, что Маску надо вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.

Отдельные инсайдеры сообщают, что многие внешние союзники разочаровались непредсказуемостью Илона Маска и все больше рассматривают миллиардера как политическую ответственность. Это также свидетельствует о резком изменении в отношениях между Трампом и Маском по сравнению с месяцем назад, когда официальные лица Белого дома и его союзники предполагали, что Маск "останется здесь" и что Трамп найдет способ преодолеть 130-дневный срок.

Один высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Маск, вероятно, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени быть лицом на территории Белого дома. Другой предупредил, что Маск полностью "не исчезнет с орбиты Трампа".

Напомним, что ранее искусственный интеллект сделал несколько предсказаний. Он считает, что "уютные отношения" Дональда Трампа и Илона Маска неизбежно распадутся, потому что они оба — сложные, изменчивые, непредсказуемые личности, и с ними нелегко работать.

31 марта сообщалось, что срок Маска в команде Трампа истекает в мае. Генеральный директор Tesla только заявил, что собирается сократить расходы федерального бюджета США на триллион долларов.