Искусственный интеллект предсказал ссору между Трампом и Маском в 2025 году: подробности

ИИ принял во внимание то, как часто во время первой каденции Трампа в среднем находились на занимаемых должностях его союзники. Указывается, что в целом они надолго не задерживались на своих должностях.

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Искусственный интеллект сделал несколько предсказаний на следующий год. Среди них — серьезная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Об этом пишет Forbes.

В предсказании говорится о том, что новая администрация в США принесет с собой ряд изменений в политике и стратегии в отношении искусственного интеллекта. Поэтому у новоизбранного президента может возникнуть соблазн сосредоточиться на тесных отношениях с Илоном Маском, учитывая центральную роль Маска в сегодняшнем мире искусственного интеллекта.

ИИ предсказал несколько способов, как Маск может повлиять на развитие искусственного интеллекта в администрации Трампа. Учитывая определенную вовлеченность Илона Маска в эту отрасль, американский президент может дать бизнесмену еще больше влияния в своей команде.

Между тем, как предполагает ИИ, "уютные отношения" Дональда Трампа и Илона Маска неизбежно распадутся.

ИИ принял во внимание то, как часто во время первой каденции Трампа в среднем находились на занимаемых должностях его союзники. В качестве примера приводятся короткие сроки на должностях самых преданных Джеффа Сешнса и Рекса Тиллерсона, Джеймса Мэттиса, Джона Болтона и Стива Бэннона. Ну и 10-дневное пребывание Энтони Скарамуччи в Белом доме.

"Очень немногие заместители Трампа из его первой администрации остаются верными ему сегодня. И Дональд Трамп, и Илон Маск — сложные, изменчивые, непредсказуемые личности. С ними нелегко работать. Они сжигают людей. Их новообретенная дружба оказалась взаимовыгодной к этому моменту, но она все еще находится в фазе медового месяца. Мы прогнозируем, что к концу 2025 года отношения испортятся", — спрогнозировал ИИ.

Добавляется, что это будет приятной новостью для OpenAI и печальной — для акционеров Tesla.

Напомним, что 23 декабря избранный президент США Дональд Трамп ответил на упреки в его сторону относительно роста влияния на принятие политических решений со стороны бизнесмена Илон Маска.