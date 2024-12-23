Штучний інтелект напророкував сварку між Трампом і Маском в 2025 році: подробиці

ШІ взяв до уваги те, як часто під час першої каденції Трампа в середньому перебували на займаних посадах його союзники. Вказується, що загалом вони надовго не заримувалися на своїх посадах.

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Штучний інтелект зробив кілька передбачень на наступний рік. Серед них — серйозна сварка між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском. Про це пише Forbes.

В передбаченні йдеться про те, що нова адміністрація в США принесе із собою низку змін у політиці та стратегії щодо штучного інтелекту. Через це у новообраного президента може виникнути спокуса зосередитися на тісних стосунках з Ілоном Маском, враховуючи центральну роль Маска в сьогоднішньому світі штучного інтелекту.

ШІ передбачив кілька способів, як Маск може вплинути на розвиток штучного інтелекту в адміністрації Трампа. Зважаючи на певну залученість Ілона Маска до цієї галузі, американський президент може дати бізнесмену іще більше впливу в своїй команді.

До того ж, як передбачає ШІ, "затишні стосунки" Дональда Трампа та Ілона Маска неминуче розпадуться.

ШІ взяв до уваги те, як часто під час першої каденції Трампа в середньому перебували на займаних посадах його союзники. Як приклад наводяться короткі строки на посадах найвідданіших Джеффа Сешнса і Рекса Тіллерсона, Джеймса Меттіса, Джона Болтона та Стіва Беннона. Ну і 10-денне перебування Ентоні Скарамуччі в Білому домі.

"Дуже небагато заступників Трампа з його першої адміністрації залишаються вірними йому сьогодні. І Дональд Трамп, і Ілон Маск — складні, мінливі, непередбачувані особистості. З ними нелегко працювати. Вони спалюють людей. Їхня новознайдена дружба виявилася взаємовигідною до цього моменту, але вона все ще перебуває у фазі медового місяця. Ми прогнозуємо, що до кінця 2025 року стосунки зіпсуються", — спрогнозував ШІ.

Додається, що це буде приємною новиною для OpenAI і сумною — для акціонерів Tesla.

Нагадаємо, що 23 грудня обраний президент США Дональд Трамп відповів на закиди в його бік щодо зростання впливу на ухвалення політичних рішень з боку бізнесмена Ілона Маска.