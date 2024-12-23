"Я в безпеці": Трамп розповів, чи стане Маск новим президентом США

За словами політика, інформація про те, що він нібито "поступився президентством" Ілону Маску, не відповідає дійсності. Мільярдер не може очолити країну, оскільки народився не в США.

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Обраний президент США Дональд Трамп відповів на закиди в його бік щодо зростання впливу на ухвалення політичних рішень зі сторони бізнесмена Ілон Маска. Про це пише NBC News.

Політик заявив, що випади в його бік, що він нібито "поступився президентством Маску", є "фікцією". За словами Трампа, бізнесмену не вийде стати президентом США, адже є вимоги Конституції.

"Він не стане президентом, це я вам скажу. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може ним стати? Він не народився в цій країні", — сказав Трамп, натякаючи на той факт, що Маск народився у Південній Африці та не може стати президентом США.

ЗМІ вказує, що Трамп відреагував на випади своїх противників, які кажуть про "узурпацію влади" зі сторони Маска. Такі коментарі виникли після того, як Маск допоміг фактично провалити ухвалення двопартійного законопроєкту про фінансування уряду, про що він публічно написав на своїй сторінці в X.

"Шатдаун уряду (який, до речі, не припиняє роботу важливих функцій держави) явно краще, ніж ухвалення цього жахливого законопроєкту (про бюджет — ред.)", — написав Маск.

Нагадаємо, Фокус писав, що Маск дратує людей з оточення Трампа. ЗМІ пише, що Мільярдер агресивно просуває свої погляди, намагається коментувати всі справи у штабі та хоче просунути до нього своїх людей.

Також ми розповідали, як кузен Маска висловився про свого родича. Попри те, що Ілон Маск не спілкується з родичами з Великої Британії, він завжди з гордістю згадує свою покійну бабусю, яка народилася в Ліверпулі.