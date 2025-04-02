Ілон Маск найближчим часом піде з посади в DOGE: чи зникне він "з орбіти" Трампа, — Politico

Президент США Дональд Трамп повідомив найближче оточення, що незабаром Ілон Маск піде зі своєї посади. Вони нібито разом вирішили, що йому пора повернутися до роботи.

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Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами видання з посиланням на анонімні джерела, президент залишається задоволеним ініціативою Маска та роботою його Департаменту ефективності уряду. Втім, останні дні вони нібито поговорили і дійшли до думки, що Маску треба повернутися до свого бізнесу та взяти на себе допоміжну роль.

Окремі інсайдери повідомляють, що багато зовнішніх союзників розчарувалися непередбачуваністю Ілона Маска та все більше розглядають мільярдера як політичну відповідальність. Це також свідчить про різку зміну у відносинах між Трампом і Маском порівняно з місяцем тому, коли офіційні особи Білого дому та його союзники передбачали, що Маск "залишиться тут" і що Трамп знайде спосіб подолати 130-денний термін.

Один високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Маск, ймовірно, збереже неофіційну роль радника і продовжить час від часу бути обличчям на території Білого дому. Інший попередив, що Маск повністю "не зникне з орбіти Трампа".

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект зробив кілька передбачень. Він вважає, що "затишні стосунки" Дональда Трампа та Ілона Маска неминуче розпадуться, бо вони обоє — складні, мінливі, непередбачувані особистості, і з ними нелегко працювати.

31 березня повідомлялося, що термін Маска в команді Трампа спливає в травні. Генеральний директор Tesla тільки заявив, що збирається скоротити витрати федерального бюджету США на трильйон доларів.