Термін Маска в команді Трампа спливає в травні: мільярдер не відповів, чи залишиться він у Білому домі

Генеральний директор Tesla тільки заявив, що збирається скоротити витрати федерального бюджету США на трильйон доларів. Але неясно, що він робитиме, коли його термін на посаді "спеціального державного службовця закінчиться".

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Про це він заявив в інтерв'ю на Fox News.

Ілон Маск збирається скорочувати витрати

Технологічний мільярдер Ілон Маск, якому президент США Дональд Трамп доручив економити бюджет держави, заявив, що він завершить більшу частину роботи зі скорочення федеральних видатків на 1 трильйон доларів, коли його повноваження закінчаться лише за 60 днів.

Маск заявив у програмі "Спеціальний репортаж із Бретом Баєром", що він упевнений, що його Департамент ефективності державного управління зможе заощадити 1 трильйон доларів, скоротивши поточні загальні витрати федерального бюджету з приблизно 7 трильйонів доларів до 6 трильйонів доларів.

Маск, найбагатша людина у світі, був призначений Білим домом "спеціальним державним службовцем", що обмежує його роботу 130 днями. Це означає, що його період керівництва операцією DOGE може закінчитися вже наприкінці травня.

"Я думаю, що ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на трильйон доларів за цей період часу", — сказав Маск, відповідаючи на запитання Байєра щодо його терміну повноважень і щодо того, як швидко він розраховує досягти своєї мети зі скорочення витрат.

"Уряд неефективний, багато розтрат і шахрайства, тому ми впевнені, що скорочення на 15% може бути досягнуто без шкоди для будь-яких найважливіших державних служб", — сказав Маск. Але він не повідомив, чи піде після того, як його 130 днів закінчаться, а журналіст не повторив своє запитання.

За оцінками DOGE, станом на 24 березня компанія заощадила платникам податків США 115 мільярдів доларів за рахунок таких заходів, як скорочення робочої сили, продаж активів і розірвання контрактів.

Однак загальна сума економії, опублікована на сайті DOGE, не піддається перевірці, а її розрахунки рясніють помилками і виправленнями. Бюджетні експерти кажуть, що Маск не зможе досягти своєї мети, не торкнувшись програм пільг, таких як соціальне забезпечення, яке Дональд Трамп пообіцяв не скорочувати.

Інтерв'ю стало першим разом, коли Маск і його головні помічники в DOGE зустрілися з представниками ЗМІ, щоб пояснити свою роботу. До Маска приєдналися ще сім керівників DOGE, включно зі Стівом Девісом, президентом підприємства Маска з прокладання тунелів Boring Company, і Джо Геббіа, співзасновником Airbnb.

"Якщо ці навчання не увінчаються успіхом, корабель Америки піде на дно. Ось чому ми це робимо", — сказав Маск, який також є генеральним директором виробника електромобілів Tesla.

Нагадаємо, роль Ілона Маска у скороченні федеральної робочої сили та бюджетів урядових агентств останніми тижнями спричинила політичну реакцію: автомобілі та дилерські центри Tesla зазнали хвилі вандалізму і демонстрацій у США та світі.