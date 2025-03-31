У Римі згоріли 17 автомобілів Tesla: поліція не виключає підпал на знак протесту проти Маска

Ніхто не постраждав, але електроавтомобілі згоріли цілком. Поліція не виключає підпалу, оскільки після діяльності та заяв Ілона Маска, якому належить компанія Tesla, напади на авто його марки почастішали і навіть викликали реакцію в Білому домі.

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Про це повідомляє Newsweek.

Згорілі автомобілі в Римі

Пожежа в дилерському центрі Tesla в Римі почалася близько 4 ранку 31 березня. Ніхто не постраждав, але вогонь також торкнувся будівлі, де зберігаються інші автомобілі, а 17 Tesla згоріли вщент.

Причина пожежі невідома і розслідується. Поліція не виключає підпал.

Новина з'явилася в той час, коли Tesla стикається з жорстокими нападами і вандалізмом по всьому світу у відповідь на політичну діяльність генерального директора Ілона Маска. У США ФБР розглядає такі напади як внутрішній тероризм.

Діяльність Маска в Департаменті ефективності державного управління (DOGE), який скорочує федеральні витрати, його відверті політичні переконання і його спроби допомогти націоналістичним партіям в інших країнах викликають занепокоєння у деяких інвесторів Tesla і обурення у тих, кому не подобається його діяльність.

У Tesla 438 магазинів по всьому світу і ще 100 сервісних центрів. У США у Tesla 276 дилерських центрів.

Минулого тижня ФБР виступило з публічним попередженням у зв'язку з тривалими протестами, заявивши, що до таких інцидентів відносяться "підпали, стрілянина і вандалізм, зокрема графіті, що виражають невдоволення тими, кого злочинці вважають расистами, фашистами або політичними опонентами".

У Нью-Йорку розслідують справу про вандалізм щодо Tesla Cybertruck як про злочин на ґрунті ненависті.

Протести в салоні Tesla в Нью-Йорку Фото: Скриншот

29 березня у 200 місцях у всьому світі відбулися акції протесту проти Tesla, які активісти назвали "всесвітнім днем дій" у відповідь на ініціювання Маском скорочення федеральних витрат у США і його втручання в політику інших країн.

У Європі дані свідчать про різке зниження продажів автомобілів Tesla на тлі негативної реакції на Маска і посилення конкуренції з боку китайських електромобілів.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), продажі автомобілів Tesla в Європейському союзі за перші два місяці 2025 року впали на 49 відсотків у річному обчисленні.

Маск, відповідаючи на повідомлення про напади, написав на своїй платформі X: "Звісно, це божевільна іронія, що люди, які стріляють у магазини Tesla, спалюють машини й узагалі проявляють агресію, називають мене нацистом, коли я взагалі не вчинив жодного насильства".

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

Організатори протестного руху Tesla Takedown заявили: "Ілон Маск руйнує нашу демократію, і для цього він використовує статки, які він заробив у Tesla. Ми вживаємо заходів у Tesla, щоб зупинити незаконний переворот Маска".

Дональд Трамп придбав одну з Tesla Ілона Маска Фото: Getty

Інвестор Tesla Росс Гербер раніше заявив журналістам Newsweek: "Чому рада директорів мовчала, коли вартість бренду була настільки підірвана, що автомобілі почали підпалювати? Рада директорів виявила крайню недбалість, не зробивши нічого, щоб приборкати поведінку Ілона, особливо щодо екстремістських заяв".

Нагадаємо, на тлі реформ Маска і підпалів автомобілів "Тесла", президент США Дональд Трамп підтримав свого соратника-мільярдера і придбав одну Tesla, посидівши в ній на тлі Білого дому.