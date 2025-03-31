В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla: полиция не исключает поджог в знак протеста против Маска

Никто не пострадал, но электроавтомобили сгорели целиком. Полиция не исключает поджог, так как после деятельности и заявлений Илона Маска, которому принадлежит компания Tesla, нападения на авто его марки участились и даже вызвали реакцию в Белом доме.

Related video

Об этом сообщает Newsweek.

Сгоревшие автомобили в Риме

Пожар в дилерском центре Tesla в Риме начался около 4 утра 31 марта. Никто не пострадал, но огонь также затронул здание, где хранятся другие автомобили, а 17 Tesla сгорели дотла.

Причина пожара неизвестна и расследуется. Полиция не исключает поджог.

Новость появилась в то время, когда Tesla сталкивается с жестокими нападениями и вандализмом по всему миру в ответ на политическую деятельность генерального директора Илона Маска. В США ФБР рассматривает такие нападения как внутренний терроризм.

Деятельность Маска в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE), который сокращает федеральные расходы, его откровенные политические убеждения и его попытки помочь националистическим партиям в других странах вызывают беспокойство у некоторых инвесторов Tesla и возмущение у тех, кому не нравится его деятельность.

У Tesla 438 магазинов по всему миру и еще 100 сервисных центров. В США у Tesla 276 дилерских центров.

На прошлой неделе ФБР выступило с публичным предупреждением в связи с продолжающимися протестами, заявив, что к таким инцидентам относятся "поджоги, стрельба и вандализм, в том числе граффити, выражающие недовольство теми, кого преступники считают расистами, фашистами или политическими оппонентами".

В Нью-Йорке расследуют дело о вандализме в отношении Tesla Cybertruck как о преступлении на почве ненависти.

Протесты в салоне Tesla в Нью-Йорке Фото: Скриншот

29 марта в 200 местах по всему миру прошли акции протеста против Tesla, которые активисты назвали "всемирным днем ​​действий" в ответ на инициирование Маском сокращения федеральных расходов в США и его вмешательство в политику других стран.

В Европе данные свидетельствуют о резком снижении продаж автомобилей Tesla на фоне негативной реакции на Маска и усиления конкуренции со стороны китайских электромобилей.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи автомобилей Tesla в Европейском союзе за первые два месяца 2025 года упали на 49 процентов в годовом исчислении.

Маск, отвечая на сообщения о нападениях, написал на своей платформе X: "Конечно, это безумная ирония, что люди, стреляющие в магазины Tesla, сжигающие машины и вообще проявляющие агрессию, называют меня нацистом, когда я вообще не совершил никакого насилия".

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

Организаторы протестного движения Tesla Takedown заявили: "Илон Маск разрушает нашу демократию, и для этого он использует состояние, которое он заработал в Tesla. Мы принимаем меры в Tesla, чтобы остановить незаконный переворот Маска".

Дональд Трамп приобрел одну из Tesla Илона Маска Фото: Getty

Инвестор Tesla Росс Гербер ранее заявил журналистам Newsweek: "Почему совет директоров молчал, когда стоимость бренда была настолько подорвана, что автомобили начали поджигать? Совет директоров проявил крайнюю халатность, не сделав ничего, чтобы обуздать поведение Илона, особенно в отношении экстремистских заявлений".

Напомним, на фоне реформ Маска и поджогов автомобилей "Тесла", президент США Дональд Трамп поддержал своего соратника-миллиардера и приобрел одну Tesla, посидев в ней на фоне Белого дома.