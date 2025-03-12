"С ним обошлись несправедливо": Трамп купил у Илона Маска Tesla (видео)
После того, как Трамп сел в электрокар, он заявил, что его предшественник Джо Байден не смог бы этого сделать.
Президент США Дональд Трамп приобрел автомобиль компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Соответствующее видео обнародовано в сети Х.
"Во-первых, это отличный продукт — лучший из всех. А во-вторых, потому что Илон Маск посвятил этому свою энергию и свою жизнь, и я считаю, что с ним обошлись несправедливо", — сказал Трамп во время покупки авто, когда рядом с ним стоял сам Маск.
После этого Трамп сел в авто и "удивился" тому, что все в машине компьютеризировано.
"Как думаете, Байден сможет сесть в эту машину? Я так не думаю", — спросил Трамп сидя в Tesla.
В этот момент вместе с ним в салоне автомобиля находился Маск, который якобы объяснял Трампу, что и как работает в Tesla.
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Судя по видео Дональд Трамп выбрал автомобиль Tesla Models S красного цвета.
Напомним, 7 марта сайт Carscoops сообщил, что продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру.
10 марта Илон Маск заявил, что атаку на сеть Х осуществляли с украинских IP-адресов.
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