Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру

Продажи Tesla в странах ЕС, Китае и Австралии обвалились на 50-70%. Дебют обновленной Tesla Model Y пока не смог улучшить ситуацию.

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Спрос на электромобили Tesla продолжает стремительно снижаться. В феврале продажи американского бренда продемонстрировали рекордное падение в разных странах по всему миру. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Продажи Tesla в Европе за февраль обвалились на 50%. В Германии падение составило 76,3% — реализовано всего 1429 авто. Хотя в целом спрос на электрокары в этой стране вырос на 30,8%.

Обновленная Tesla Model Y Juniper выходит на рынок в ряде стран Фото: Tesla

Во Франции Tesla продемонстрировала падение на 44%. В Норвегии, где электрокары доминируют на рынке и демонстрируют рост продаж на 53,4% с начала года, Tesla за январь-февраль продала на 44,4% меньше автомобилей, чем в прошлом году.

Эта тенденция прослеживается не только в Европе. В Австралии за февраль продажи Tesla рухнули на 71,9%: купили всего 1592 электрокара против 5665 в прошлом году.

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Даже в Китае зафиксирован спад на 49,16%. Если в феврале 2024 года компания продала в Поднебесной 60 365 авто, то в 2025 — 30 688. Для Tesla китайский рынок является ключевым. Стоит отметить, что в КНР, Австралии и Европе уже продается обновленный электрокроссовер на который возлагались большие надежды.

Некоторые владельцы Tesla меняют логотипы своих авто в знак протеста Фото: Electrek

Из-за падения продаж стоимость акций Tesla за февраль снизилась на 28%. Рыночная капитализация компании впервые с ноября упала ниже 1 триллиона долларов. Акционеры Tesla уже требуют от Илона Маска отчет о деятельности компании.

В Carscoops назвали ряд факторов, которые могли повлиять на продажи Tesla. Это и обновление самого популярного электрокара Tesla Model Y, и конкуренция с дешевыми китайскими моделями, и неоднозначные заявления и жесты Илона Маска.

Именно из-за поведения СЕО Tesla среди владельцев электрокаров этой марки становится популярным веселый флешмоб. Они заменяют логотипы Tesla на эмблемы других автобрендов или украшают свои авто наклейками с надписями вроде "Я приобрел авто до того, как Илон сошел с ума".

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