Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру
Продажи Tesla в странах ЕС, Китае и Австралии обвалились на 50-70%. Дебют обновленной Tesla Model Y пока не смог улучшить ситуацию.
Спрос на электромобили Tesla продолжает стремительно снижаться. В феврале продажи американского бренда продемонстрировали рекордное падение в разных странах по всему миру. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Продажи Tesla в Европе за февраль обвалились на 50%. В Германии падение составило 76,3% — реализовано всего 1429 авто. Хотя в целом спрос на электрокары в этой стране вырос на 30,8%.
Во Франции Tesla продемонстрировала падение на 44%. В Норвегии, где электрокары доминируют на рынке и демонстрируют рост продаж на 53,4% с начала года, Tesla за январь-февраль продала на 44,4% меньше автомобилей, чем в прошлом году.
Читать также
Германия начинает вооружаться: как новый канцлер Мерц уже меняет лицо страны
Крупнейшее насекомое Земли в шаге от вымирания: всему виной любовь человечества к шоколаду
Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены, — СМИ
Мобилизация 2024: сколько киевлян объявили в розыск и скольких доставили в ТЦК принудительно
Эта тенденция прослеживается не только в Европе. В Австралии за февраль продажи Tesla рухнули на 71,9%: купили всего 1592 электрокара против 5665 в прошлом году.Важно
Даже в Китае зафиксирован спад на 49,16%. Если в феврале 2024 года компания продала в Поднебесной 60 365 авто, то в 2025 — 30 688. Для Tesla китайский рынок является ключевым. Стоит отметить, что в КНР, Австралии и Европе уже продается обновленный электрокроссовер на который возлагались большие надежды.
Из-за падения продаж стоимость акций Tesla за февраль снизилась на 28%. Рыночная капитализация компании впервые с ноября упала ниже 1 триллиона долларов. Акционеры Tesla уже требуют от Илона Маска отчет о деятельности компании.
В Carscoops назвали ряд факторов, которые могли повлиять на продажи Tesla. Это и обновление самого популярного электрокара Tesla Model Y, и конкуренция с дешевыми китайскими моделями, и неоднозначные заявления и жесты Илона Маска.
Именно из-за поведения СЕО Tesla среди владельцев электрокаров этой марки становится популярным веселый флешмоб. Они заменяют логотипы Tesla на эмблемы других автобрендов или украшают свои авто наклейками с надписями вроде "Я приобрел авто до того, как Илон сошел с ума".
Ранее Фокус рассказывал, что Ford снимет с производства популярную массовую модель.
Также мы писали, что в Украине снизился спрос на авто с пробегом.
Читать также
Самые дорогие суперкары и элитные авто, завезенные в Украину за время полномасштабной войны (фото)
Запас хода 700 км и сверхбыстрая зарядка: дебютировал флагманский электрокар Volvo (видео)
Возвращение к истокам: Volkswagen показал самый дешевый электромобиль за 20 000 евро (фото)
Цена $13 750 и запас хода 520 км: презентован недорогой электромобиль BYD (фото)