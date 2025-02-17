"Отключите Маска": в США прокатилась волна протестов под автосалонами Tesla (фото)

Участники акции #TeslaTakeover требуют уволить Илона Маска из Департамента эффективности правительства (DOGE), а также призывают владельцев Tesla отказываться от своих авто и выбирать другие электрокары.

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В США началась акция протеста #TeslaTakeover. На выходных 15-16 февраля ее участники провели пикеты возле фабрик, шоурумов, зарядных и сервисных станций Tesla. Об этом сообщает Newsweek.

Пикеты прошли в Вашингтоне, Бостоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Питтсбурге, Остине Беркли и ряде других городов. Всего зафиксировано несколько десятков протестов в разных уголках США.

Протестующие требуют уволить Илона Маска из Департаменте эффективности правительства Фото: Fox News

Протестующие демонстрировали плакаты с лозунгами "Отключите сумасшедшего короля Маска", "Депортируйте Маска", "Остановите переворот", "Никто не выбирал Маска" и другие. Участники акции недовольны действиями Илона Маска во главе Департамента эффективности правительства (DOGE), а также его неоднозначными заявлениями и жестами. Они призвали Дональда Трампа уволить миллиардера.

Протестующие требуют от владельцев Tesla продать авто

Важно

Владельцы Tesla готовы продать свои электрокары из-за действий Илона Маска, — опрос

Кроме того, протестующие призывают бойкотировать продукцию Tesla, называя авто "нацистскими", а от владельцев электрокаров требуют продать машины из-за действий Маска. К ним уже прислушалась певица Шерил Кроу, которая в день протестов избавилась от своего электрокроссовера Tesla Model Y. Другие владельцы машин этой марки нередко украшают их наклейками с надписью "Я купил авто до того, как Илон сошел с ума".

Акцию #TeslaTakeover планируют продолжать. Тем временем падение продаж Tesla уже фиксируется в ряде стран. В частности, в январе спрос на авто американской марки во Франции обвалился на 63,4%, в Германии — на 59,5%, а в Великобритании — на 12%. Кроме того, зафиксировано снижение продаж на 11,6% в Калифорнии — штате США, где традиционно покупали больше всего Tesla.

Стремительно теряет популярность и электрический пикап Tesla Cybertruck, из-за чего приходится снижать объемы производства модели.

Также Фокус рассказывал о новом электрокроссовере Tesla Model Y Juniper с измененным дизайном и увеличенным запасом хода.