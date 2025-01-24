Владельцы Tesla готовы продать свои электрокары из-за действий Илона Маска, — опрос

Часть владельцев Tesla недовольны поступками и заявлениями Илона Маска. Они не исключают, что продадут электромобили.

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Неоднозначное поведение Илона Маска вызывает возмущение у владельцев Tesla. Почти треть из них раздумывает над тем, чтобы продать свои электрокары или уже избавились от них. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного нидерландским изданием EenVandaag.

В опросе приняли участие 432 водителя, которые купили электромобиль Tesla или же взяли его в лизинг. 31% респондентов рассматривают возможность отказаться от своих авто или уже продали их именно из-за заявлений и поступков Илона Маска.

В продаже появились наклейки с надписью "Я приобрел это до того, как Илон сошел с ума" Фото: Amazon

Свои намерения владельцы Tesla объясняют тем, что Илон Маск злоупотребляет властью. Некоторые из них сожалеют о том, что выбрали Tesla, другие — планируют приобрести наклейку на авто с лозунгами против Маска. Стикеры с надписью "Я приобрел это до того, как Илон сошел с ума" уже появились в продаже.

В то же время 51% опрошенных отметили, что поведение Илона Маска мало влияет на их отношение к Tesla. Еще 40% респондентов считают миллиардера визионером или готовы отделять позицию Маска и продукцию его компании.

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Призывы отказаться от Tesla начали раздаваться и в США. В частности, после жеста Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа подобные посты с обращением к владельцам Tesla появились в соцсети Reddit.

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