Не оправдал ожиданий: пикап Tesla Cybertruck стремительно теряет популярность

Объемы производства Tesla Cybertruck сокращают из-за невысокого спроса на пикап. Предварительные заказы на электромобиль массово отменяют.

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Спрос на электромобиль Tesla Cybertruck оказался значительно ниже, чем ожидалось. Объемы производства снижаются, а на складах начинают собираться непроданные пикапы. Об этом сообщает сайт Electrek.

За 2024 год (первый полный год продаж) приобрели только 40 000 Tesla Cybertruck. Напомним, что электрокар в свое время собрал примерно 2 миллионов предзаказов. Предприятие в Техасе рассчитано на выпуск до 500 000 пикапов в год.

Объемы производства Tesla Cybertruck снижают Фото: autoblog.com

Впрочем, сейчас производственные мощности не слишком сильно загружены, а потому в Tesla планируют переориентировать предприятие на выпуск большего количества обновленных Tesla Model Y Juniper, ведь эта модель пользуется значительно большим спросом.

Основной причиной массовой отмены заказов называют завышенную стоимость. Как известно, в 2019 году во время презентации модели была озвучена цена Tesla Cybertruck на уровне 40-70 тыс. долларов, однако сейчас самый дешевый вариант стоит $79 990. К тому же, запас хода электрокара оказался существенно меньше — 563 км против обещанных 800.

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На пикап Tesla уже действуют скидки в размере 1600-2700 долларов. Мало того, на заводских складах начали снимать с авто в лимитированной версии Foundation Series (стоимостью от $120 000) декор и оборудование, чтобы превратить их в стандартную модель и, соответственно, снизить их цену до $99 990.

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