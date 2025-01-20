Не виправдав очікувань: пікап Tesla Cybertruck стрімко втрачає популярність

Об'єми виробництва Tesla Cybertruck зменшують через невисокий попит на пікап. Попередні замовлення на електромобіль масово скасовують.

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Попит на електромобіль Tesla Cybertruck виявився значно нижчим, аніж очікувалося. Об’єми виробництва знижуються, а на складах починають збиратися непродані пікапи. Про це повідомляє сайт Electrek.

За 2024 рік (перший повний рік продаж) придбали лише 40 000 Tesla Cybertruck. Нагадаємо, що електрокар свого часу зібрав приблизно 2 мільйонів передзамовлень. Підприємство в Техасі розраховане на випуск до 500 000 пікапів на рік.

Об'єми виробництва Tesla Cybertruck знижують Фото: autoblog.com

Утім, наразі виробничі потужності не надто сильно завантажені, а тому в Tesla планують переорієнтувати підприємство на випуск більшої кількості оновлених Tesla Model Y Juniper, адже ця модель користується значно більшим попитом.

Основною причиною масового скасування замовлень називають завищену вартість. Як відомо, у 2019 році під час презентації моделі була озвучена ціна Tesla Cybertruck на рівні 40-70 тис. доларів, проте зараз найдешевший варіант коштує $79 990. До того ж, запас ходу електрокара виявився суттєво меншим — 563 км проти обіцяних 800.

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На пікап Tesla уже діють знижки в розмірі 1600-2700 доларів. Мало того, на заводських складах почали знімати із авто в лімітованій версії Foundation Series (вартістю від $120 000) декор та обладнання, аби перетворити їх на стандартну модель і, відповідно, знизити їх ціну до $99 990.

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